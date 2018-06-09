Осмаев рассказал, как киллер вышел на Мосийчука

Между покушением на Адама Осмаева и Амину Окуеву, а также попыткой убить народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука есть связь.

"Известно, что подсудимый несколько раз встречался с экс-депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым под видом журналиста, а также с руководителями Радикальной партии, на одного из которых в дальнейшем было также совершенно покушение (Игорем Мосийчуком - Ред.) - об этом OBOZREVATEL сообщил сам Осмаев.

По его словам, очевидно, что подсудимый Артур Кинари выполнял задачи российских спецслужб.

"Но без признания это очень сложно доказать, как мы видим из дела Бабченко", - отметил Осмаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2017 года в Киеве, на Подоле,совершили покушение на известных воинов АТО – командира батальона им. Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву.

30 октября 2017 года в результате диверсионного нападения под Киевом, в поселке Глеваха, погибла чеченский доброволец, боец АТО Амина Окуева.