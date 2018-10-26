Ослеп и сломан позвоночник: в Москве школьники зверски избили сверстника. Шокирующее видео 18+

В Москве подростки из школы №657 зверски избили 8-классника за то, что он якобы оскорбил их в социальной сети, а затем выложили видео в общий доступ.

В результате избиения мальчику нанесены тяжелые увечья: он потерял зрение на один глаз, получил перелом позвоночника и пробыл несколько дней в реанимации.

На видеоролике, размещенным в интернете, видно, как один из агрессоров замахивается на подростка, пытаясь испугать его, а затем наносит удар прямо в голову. Валентин, так зовут потерпевшего, начинает кричать "помогите", но безрезультатно, другие участники драки продолжили избивать его.

Российские СМИ отмечают, что нападавшие школьники были пьяны.

"Следственными органами проверяют данные и устанавливают все обстоятельства произошедшего и всех участников, причастных к избиению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказано в сообщении Следкома РФ.

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3 подростка-упыря из Чертаново избили медалиста и призера соревнований по спортивным бальным танцам, сломав ему позвоночник. Парень 3 дня в реанимации pic.twitter.com/rVvP676TNk — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 25 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России избили вокалистку популярной группы.