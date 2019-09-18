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19 сентября • обновлено в 01:21
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"Ослабляет давление на Кремль": Пристайко уличили во лжи о потерях на Донбассе

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Волонтеры указали на ошибочность утверждений министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об уменьшении обстрелов на Донбассе.

Спорное заявление глава МИД сделал в интервью немецкой газете “Die Welt”. Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm нашли подтверждение обратного.

Так, Пристайко в ответ на вопрос о том, видит ли он готовность со стороны Кремля к деэскалации конфликта на Донбассе, заверил, что "частота бомбардировок значительно упала и количество погибших соответственно тоже".

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Пристайко уличили во лжи о потерях на Донбассе

Пристайко уличили во лжи о потерях на Донбассе

В InformNapalm же обнаружили, что начиная с 21 июля – дата введения "перемирия" – данные пресс-центра ООС регулярно занижали сравнительно с информацией СММ ОБСЕ.

"Ослабляет давление на Кремль": Пристайко уличили во лжи о потерях на Донбассе

Кроме того, данные "Новинарні" свидетельствуют о том, что не уменьшилось и количество погибших.

"Ослабляет давление на Кремль": Пристайко уличили во лжи о потерях на Донбассе

Также отмечается что 17 сентября в 27-м докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине представили данные, по которым в период с 16 мая по 15 августа 2019 года, в результате боевых действий на востоке Украины погибли 8 мирных жителей. 60 – получили ранения, среди них 9 – дети.

"Россию в этих заявлениях пытаются представить не как агрессора, а как сторону, что может стремиться к деэскалации на Донбассе. Это не соответствует действительности. В результате европейским партнерам замыливают глаза и создают "теплую ванну" для дальнейших шагов ослабление давления на Кремль. Возможно, такие заявления приятно читать немецким политикам, но они не приближают Украину к победе, а наоборот могут лишь способствовать капитуляции на условиях Москвы", – возмутились волонтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пристайко озвучил новые данные о погибших украинцах на Донбассе за годы войны с Россией – их около 14 тысяч.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Якби Пристайко був самостійною людиною, зебанда не взяла б його до себе.
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