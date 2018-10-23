''Оскорблял Новороссию'': росСМИ сделали из Рослякова ''украинского националиста''

Российские СМИ утверждают, что Владислав Росляков, который устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже, в социальных сетях активно поддерживал Украину и "оскорблял Новороссию".

Как пишет mk.ru, на протяжении последних пяти лет у парня было много страничек в сети. Он постоянно менял имена, даты рождения, города. Одноклассники знали его под ником "Странный тип". Параллельно он вел еще две странички под никами "Анатолий Смирнов" и "Владик Росляков".

Отмечается, что некий житель Керчи Семен Копылов разыскал некоторые комментарии Рослякова, которые он оставлял во многих пабликах, а журналисты связались с теми людьми, с которыми стрелок общался по сети.

Отмечается, что с 2014 года Росляков был активным участником паблика "Проект Партизан Наёмники Выживание Тактика Поход". Через эту страничку можно купить различное снаряжение, а участники сообщества делятся своим военным опытом. Сам парень якобы активно комментировал записи.

"Я помню, как в 2016 году Росляков насмехался над ополченцами из Донбасса, он не скрывал, что поддерживает украинскую нацгвардию. На этой почве с ним сцепились люди. Росляков отвечал резко, грубо и был уверен в своей правоте. Со взрослыми людьми общался, как с ровесниками. Для него возраст собеседника ничего не значил. Никакого уважения к старшим в переписке он не проявлял", - рассказывает один из участников паблика.

В свою очередь администратор сообщества заявил, что все данные Рослякова оказались удалены.

"Его старая страничка удалена и копированная версия не открывается. Как ни странно, даже на сервере не сохранилось, когда он заходил, с какого адреса, с каким браузером. Это говорит о том, что грамотный хакер убил все его данные. Могу сказать: все, что с ним связано, было удалено, как минимум месяц назад, так как "зеркало" страницы держится в Гугле довольно долго", - заявил он.

По словам мужчины, страница стрелка находилась в бане за "оскорбление героев Новороссии".

"По комментариям Рослякова видно, что у парня существовали проблемы с темой национализма и Украиной. Керченский стрелок, по моему мнению, явно сочувствовал операции Украины против Донбасса, поэтому мог познакомиться с кем-то, кто научил его делать взрывное устройство. Ну или Росляков мог получить выходы на взрывчатку", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября в Керченском политехническом институте расстреляли и взорвали студентов и педагогов. По официальной версии оккупантов, виновником является Владислав Росляков, который принес оружие и самодельные взрывчатые устройства и совершил нападение. В ходе атаки погиб 21 человек, еще около 60 были ранены.