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Осколок застрял в ухе: на Донбассе при обстреле ранило ребенка

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В поселке Золотое-5 на территории террористической "ЛНР" в результате обстрела якобы пострадала 11-летняя девочка.

Об этом сообщается на Telegram-канале Inside Donetsk, подконтрольному оккупантам. OBOZREVATEL обратился за официальным комментарием в штаб ООС. Там отметили, что проверяют информацию.

Как утверждают пособники террористов, при обстреле в доме, где живет ребенок, вылетели стекла. По их словам, девочка пострадала от вторичных поражающих элементов — осколок стекла застрял в ушной раковине.

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Обстрел

Обстрел

112.ua

Рана оказалась глубокой, ребенок госпитализирован. Обстрел якобы велся с применением минометов и гранатометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 года в результате обстрела поселка Железное Донецкой области террористами "ДНР" погибла 15-летняя Дарья Каземирова, которая имела проукраинские взгляды.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацисты бандеры пришли освобождать земли Донбасса от детей.
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Особенно потрясает "якобы". А почему не "онисамисебя"?
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "Официального подтверждения о ЧП из штаба ООС не поступало" Какое официальное подтверждение от штаба ООС если это произошло вследствие обстрелов ВСУ на неподконтрольной им территории?
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