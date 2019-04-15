Осколок застрял в ухе: на Донбассе при обстреле ранило ребенка

В поселке Золотое-5 на территории террористической "ЛНР" в результате обстрела якобы пострадала 11-летняя девочка.
Об этом сообщается на Telegram-канале Inside Donetsk, подконтрольному оккупантам. OBOZREVATEL обратился за официальным комментарием в штаб ООС. Там отметили, что проверяют информацию.
Как утверждают пособники террористов, при обстреле в доме, где живет ребенок, вылетели стекла. По их словам, девочка пострадала от вторичных поражающих элементов — осколок стекла застрял в ушной раковине.
Обстрел
112.ua
Рана оказалась глубокой, ребенок госпитализирован. Обстрел якобы велся с применением минометов и гранатометов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 года в результате обстрела поселка Железное Донецкой области террористами "ДНР" погибла 15-летняя Дарья Каземирова, которая имела проукраинские взгляды.
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