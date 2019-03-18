Осколок пробил голову: в сети показали погибшего защитника Донбасса

В сети показали фото солдата 54-ї ОМБр Руслана Слисаренко, погибшего при обстреле боевиками хутора Вольный в Попаснянском районе Луганской области 16 марта 2019 года.

Его опубликовали в Facebook составители Книги памяти павших за Украину. Отмечается, что защитник Украины погиб из-за осколка мины террористов, который попал ему в голову.

Боец служил в 54-ой отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Руслан Слисаренко

Похороны героя состоятся в селе Ивановцы (Барский район Винницкой области), где покоится его мать.

У Руслана остались отец, жена и двое маленьких сыновей.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные уничтожили пулеметную позицию террористов на Донбассе. В сети появилось видео произошедшего.

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