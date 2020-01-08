"Ошибка пилотов минимальна": в МАУ прокомментировали катастрофу в Иране

Украинский самолет авиакомпании МАУ, который разбился утром 8 января под Тегераном (Иран), успел набрать высоту 2 400 м перед крушением. Поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.

Об этом во время брифинга 8 января заявил вице-президент по летной работе МАУ Игорь Сосновский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Гапоненко Владимир – командир, 11 600 часов налета. Почти весь налет на Boeing 737. 5,5 тысяч командирского налета. Наумкин Алексей – инструктор на самолете, который находился в качестве усиленного экипажа, – 12 000 часов налета. 6 600 в качестве КВС на 737. Второй пилот Хоменко Сергей – 7 600 часов налета на самолете 737", – рассказал он о погибших асах.

Крушение самолета МАУ в Тегеране

"Учитывая сложность самого рейса, его продолжительность, на самолете был усиленный экипаж. Отдыхал в гостинице Тегерана перед вылетом. Зная, что Тегеран не является простым аэропортом, подготовки всего летного состава 737 последние несколько лет проводятся исключительно в аэропорту Тегерана. Поэтому в процессе проверок определяется мастерство летчиков именно для того, чтобы оценить их действия в аварийной ситуации. Имея данные, что самолет набрал 2 400 м высоту, ошибка экипажа минимальна", – добавил Сосновский.

В свою очередь технический директор МАУ Александр Шапиев уточнил, что самолет, который разбился, был абсолютно новым. Он был закуплен непосредственно у завода Boeing в 2016 году. Последнюю проверку проходил 6 января. Никаких замечаний по ее итогам не поступило. "Самолет был исправен, от экипажа не было претензий", – сказал он.

Вместе с тем президент МАУ Евгений Дыхне призвал комментировать только проверенную информацию из уважения к людям, которые были на борту лайнера.

"Я приношу глубокие соболезнования семьям погибших, всем людям, которым они были дороги. Это был один из лучших наших самолетов", – сказал он со слезами на глазах.

Также Дыхне добавил, что из-за трагедии компанией принято решение отменить на неопределенный срок полеты в Тегеран. По его словам, специальный орган расследования создаст комиссию для работы на месте крушения. В нем будет принимать участие и МАУ.

В авиакомпании подтвердили, что, по предварительным данным, на борту погибло 167 пассажиров, двое из которых – граждане Украины, и 9 членов экипажа (также украинцы).

Как сообщал OBOZREVATEL:

украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

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