'Осеннее обострение': террористы 'ДНР' опозорились новым фейком об Украине

Террористы "ДНР" начали распространять на оккупированных территориях фейки о том, что Украина якобы намерена создавать для жителей Донбасса фильтрационные лагеря.

Об этом сообщил в своем Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц") и опубликовал соответствующие скриншоты с подконтрольных "ДНР" интернет-ресурсов.

"Чтобы вам вечером грустно не было, или #новости_дырляндии. У кого настроения не будет, всегда обращайтесь ко мне! Я всегда знаю, где найти то, чтобы он быстро поднялся", – написал Штефан.

facebook.com/ukrop.bc

facebook.com/ukrop.bc

Интернет-пользователей развеселил новый фейк боевиков:

"Отличная идея. Куда перечислять деньги на строительство лагерей?"

"Где такую шмаль продают, что такие бредни приходят в голову?"

"Ну наконец-то! Больше лагерей всяких разных!"

"А чего тогда местные жители толпами едут через пункт пропуска в подконтрольную часть Украины? Так нравятся лагеря наши".

"Осеннее обострение у них".

"Такие новости раша распространяла до начала войны. Все повторяется".

"А где записывают в зондер-команды?"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" распространили фейк о польских наемниках ВСУ, которые снимали скальпы со своих врагов.

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