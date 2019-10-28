'Осеннее обострение': террористы 'ДНР' опозорились новым фейком об Украине

Террористы "ДНР" начали распространять на оккупированных территориях фейки о том, что Украина якобы намерена создавать для жителей Донбасса фильтрационные лагеря.
Об этом сообщил в своем Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц") и опубликовал соответствующие скриншоты с подконтрольных "ДНР" интернет-ресурсов.
"Чтобы вам вечером грустно не было, или #новости_дырляндии. У кого настроения не будет, всегда обращайтесь ко мне! Я всегда знаю, где найти то, чтобы он быстро поднялся", – написал Штефан.
facebook.com/ukrop.bc
facebook.com/ukrop.bc
Интернет-пользователей развеселил новый фейк боевиков:
"Отличная идея. Куда перечислять деньги на строительство лагерей?"
"Где такую шмаль продают, что такие бредни приходят в голову?"
"Ну наконец-то! Больше лагерей всяких разных!"
"А чего тогда местные жители толпами едут через пункт пропуска в подконтрольную часть Украины? Так нравятся лагеря наши".
"Осеннее обострение у них".
"Такие новости раша распространяла до начала войны. Все повторяется".
"А где записывают в зондер-команды?"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" распространили фейк о польских наемниках ВСУ, которые снимали скальпы со своих врагов.
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