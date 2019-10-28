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28 октября • обновлено в 03:10
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"Осеннее обострение": террористы "ДНР" опозорились новым фейком об Украине

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Террористы "ДНР" начали распространять на оккупированных территориях фейки о том, что Украина якобы намерена создавать для жителей Донбасса фильтрационные лагеря.

Об этом сообщил в своем Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц") и опубликовал соответствующие скриншоты с подконтрольных "ДНР" интернет-ресурсов.

"Чтобы вам вечером грустно не было, или #новости_дырляндии. У кого настроения не будет, всегда обращайтесь ко мне! Я всегда знаю, где найти то, чтобы он быстро поднялся", – написал Штефан.

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'Осеннее обострение': террористы 'ДНР' опозорились новым фейком об Украине

facebook.com/ukrop.bc

'Осеннее обострение': террористы 'ДНР' опозорились новым фейком об Украине

facebook.com/ukrop.bc

Интернет-пользователей развеселил новый фейк боевиков:

"Отличная идея. Куда перечислять деньги на строительство лагерей?"

"Где такую шмаль продают, что такие бредни приходят в голову?"

"Ну наконец-то! Больше лагерей всяких разных!"

"А чего тогда местные жители толпами едут через пункт пропуска в подконтрольную часть Украины? Так нравятся лагеря наши".

"Осеннее обострение у них".

"Такие новости раша распространяла до начала войны. Все повторяется".

"А где записывают в зондер-команды?"

'Осеннее обострение': террористы 'ДНР' опозорились новым фейком об Украине
'Осеннее обострение': террористы 'ДНР' опозорились новым фейком об Украине
'Осеннее обострение': террористы 'ДНР' опозорились новым фейком об Украине
'Осеннее обострение': террористы 'ДНР' опозорились новым фейком об Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" распространили фейк о польских наемниках ВСУ, которые снимали скальпы со своих врагов.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Новости Донецка и Донецкой области
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
ШО.... ОПЯТЬ?!? Оо
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