ОС опровергли фейк "Л/ДНР" о заходе в Петровское

Украинские защитники опровергли фейк террористов "Л/ДНР" о том, что ВСУ якобы вернулись на позиции в Петровском, откуда осенью 2019 года были отведены войска.

Официальный комментарий штаба ООС по этому поводу появился в Facebook. Командование подчеркнуло, что российская оккупационная власть продолжает вести лживую информационную кампанию с целью дискредитации подразделений ОС и обвинения украинских защитников в срыве Минских договоренностей.

"В информационно-пропагандистских СМИ, которые в ручном режиме управляются из Кремля, наблюдаются попытки распространить очередную фейковую информацию о якобы возвращении подразделений ООС на участок разведения сил и средств №3 в районе Богдановка-Петровское, занятии нашими защитниками новых рубежей и обустройстве позиций. Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Все подразделения ОС остаются на своих позициях в полной готовности к любым действиям противника. Наши защитники на провокации не поддаются и соблюдают режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

Объединенные силы "Українська правда"

Кроме того, в штабе ООС напомнили, что 5 марта в 19:15 наблюдателями украинской стороны СЦКК зафиксирован очередной провокационный обстрел участка разведения из стрелкового оружия с позиций вооруженных формирований РФ в районе населенного пункта Викторовка. Это еще раз подтверждает нежелание российских оккупантов прекратить вооруженный конфликт и их стремление к обострению ситуации на фронте.

"Командование ОС призывает представителей СМИ Украины ответственно и критически относиться к информации, которую распространяют пропагандистские СМИ страны-агрессора – РФ", – сказано в заявлении защитников.

Как сообщал OBOZREVATEL, фейк о заходе ВСУ на позиции в Петровском начала распространять 6 марта "народная милиция ДНР". Его тут же подхватили российские пропагандистские СМИ. Более того, оккупанты голословно обвинили защитников Украины в неоднократном несоблюдении условий отвода войск под Петровским.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал