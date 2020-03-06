Главная Новости
6 марта • обновлено в 16:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

ОС опровергли фейк "Л/ДНР" о заходе в Петровское

Читать материал на украинском

Украинские защитники опровергли фейк террористов "Л/ДНР" о том, что ВСУ якобы вернулись на позиции в Петровском, откуда осенью 2019 года были отведены войска.

Официальный комментарий штаба ООС по этому поводу появился в Facebook. Командование подчеркнуло, что российская оккупационная власть продолжает вести лживую информационную кампанию с целью дискредитации подразделений ОС и обвинения украинских защитников в срыве Минских договоренностей.

"В информационно-пропагандистских СМИ, которые в ручном режиме управляются из Кремля, наблюдаются попытки распространить очередную фейковую информацию о якобы возвращении подразделений ООС на участок разведения сил и средств №3 в районе Богдановка-Петровское, занятии нашими защитниками новых рубежей и обустройстве позиций. Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Все подразделения ОС остаются на своих позициях в полной готовности к любым действиям противника. Наши защитники на провокации не поддаются и соблюдают режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

Объединенные силы

Объединенные силы

"Українська правда"

Кроме того, в штабе ООС напомнили, что 5 марта в 19:15 наблюдателями украинской стороны СЦКК зафиксирован очередной провокационный обстрел участка разведения из стрелкового оружия с позиций вооруженных формирований РФ в районе населенного пункта Викторовка. Это еще раз подтверждает нежелание российских оккупантов прекратить вооруженный конфликт и их стремление к обострению ситуации на фронте.

"Командование ОС призывает представителей СМИ Украины ответственно и критически относиться к информации, которую распространяют пропагандистские СМИ страны-агрессора – РФ", – сказано в заявлении защитников.

Как сообщал OBOZREVATEL, фейк о заходе ВСУ на позиции в Петровском начала распространять 6 марта "народная милиция ДНР". Его тут же подхватили российские пропагандистские СМИ. Более того, оккупанты голословно обвинили защитников Украины в неоднократном несоблюдении условий отвода войск под Петровским.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ДНР
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Тупые правители Украины зря убивают своих граждан, с обоих сторон, на Донбассе. Все равно Украина станет частью России и родственники погибших проклянут майданных воров в веках.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги