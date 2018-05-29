ОС готовят авиацию для бомбардировок: появилось видео

Вооруженные силы Украины, входящие в состав Объединенных сил, активно продолжают подготовка всех сил и средств к выполнению задач по назначению.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил на странице в Facebook.

Внезапная проверка подразделений авиации, которые входят в состав ОС, проводилась в течении последних дней.

"Целью учебных мероприятий было достижение высокого уровня слаженности во время поддержки авиацией действий общевойсковых частей", - говорится в сообщении.

В ходе отработки действий в различных формах и способах авиация с задачами справилась.

Напомним, ране появилось доказательство, что Россия перебросила авиацию на Донбасс.