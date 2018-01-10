Оружие США пропало в Украине: "Азов" удалил скандальные фото

Пресс-служба полка Национальной гвардии Украины "Азов" удалила со своего сайта ранее доступные материалы об испытании бойцами этого подразделения в июле 2017-го года американских гранатометов PSRL-1.

Об этом заявил в Twitter ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер.

"Этим утром удален материал, который показывал бойцов с опознавательными знаками "Азова", которые использовали PSRL-1. Возможно, даже с высокой вероятностью, эти гранатометы сейчас хранятся в арсенале, но летом "Азов" их имел", - отметил он.

В полку "Азов" признали, что бойцы получили на время один американский гранатомет PSRL-1, но только для пробных тестов, а не для ведения боевых действий на Донбассе.

Национальная гвардия Украины подтвердила, что гранатометов PSRL-1 нет на Донбассе.

Полк "Азов" в июле прошлого года не раз хвастался испытанием этих гранатометов. Были опубликованы даже фото с ними. Тогда было заявлено, что PSRL-1 вскоре поступят на вооружение формирования.

"Возможно два официальные сайты "Азова" врали о получении гранатометов, или врали о том, что использовали их в учениях. Если это так, то Национальной гвардии не стоит злиться на нас за то, что мы поверили словам одного из подразделений Нацгвардии", - отметил Толер.

Гранатомет PSRL - это созданная в США усовершенствованная версия советского РПГ-7. Главный директор компании Ричард Вендивер рассказывает, что начал сотрудничество с Украиной два года назад, и первые поставки гранатометов пошли в Украину в 2016-м.

Как сообщал "Обозреватель", заявление "Азова" об отсутствии гранатометов вызвало скандал.