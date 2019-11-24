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24 ноября • обновлено в 23:37
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В скандале с оружием Сербии на Донбассе всплыли важные документы

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К поставкам оружия Сербии на Донбасс может быть причастна кипрская фирма PetraLink Limited, которая фигурирует в расследовании ГПУ о растрате средств Министерства обороны Украины.

Это следует из документов, обнародованных сербской оппозиционной депутаткой Мариникой Тепич на странице в Twitter.

Она раскрыла, "о чем умолчал" президент Сербии Александар Вучич, который заявил, что его страна не продавала оружие в Украину, но признал, что сербские минометные снаряды могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта.

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Александар Вучич

Александар Вучич

Коллаж

Тепич написала следующее:

"О чем умолчал Вучич:

  • завод "Крушик" договаривался непосредственно с "иностранным партнером из Украины";

  • что это кипрская фирма Petralink, которой владеет сын украинского генерала Владимира Петенка, осужденного за торговлю оружием;

  • что на это дали согласие МВД, агентство безопасности и информации, Минобороны и министерство торговли".

На одном из документов, которые опубликовала политик, вместе с польской фирмой Nattan, которая значится как конечный получатель сербского оружия, фигурирует фирма PetraLink Limited.

В скандале с оружием Сербии на Донбассе всплыли важные документы

twitter.com/MarinikaTepic

Напомним, по версии ГПУ, при закупки боевых машин пехоты БМП-1 у фирмы PetraLink Limited на основании контракта от 2017 года интересам украинской армии был нанесен ущерб в размере более 50 миллионов гривен.

При этом PetraLink Limited была посредником, которая закупила технику у чешской фирмы Real Trade Praha a.s.

Как выяснили "Наші гроші", кипрскую фирму возглавляет Владимир Петенко – сын бывшего сотрудника "Спецтехноэкспорта" и топ-менеджера "Укроборонсервиса" из структуры "Укроборонпрома".

Как сообщал OBOZREVATEL, МИД Украины должен поинтересоваться у Польши, почему они пропустили российский самолет с оружием для Сербии вопреки санкциям Евросоюза. Об этом заявил в эфире ObozTV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Александр Вучич
Место
Украина
Теги
скандалы оружие Министерство обороны Украины
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