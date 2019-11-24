В скандале с оружием Сербии на Донбассе всплыли важные документы

К поставкам оружия Сербии на Донбасс может быть причастна кипрская фирма PetraLink Limited, которая фигурирует в расследовании ГПУ о растрате средств Министерства обороны Украины.

Это следует из документов, обнародованных сербской оппозиционной депутаткой Мариникой Тепич на странице в Twitter.

Она раскрыла, "о чем умолчал" президент Сербии Александар Вучич, который заявил, что его страна не продавала оружие в Украину, но признал, что сербские минометные снаряды могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта.

Александар Вучич Коллаж

Тепич написала следующее:

"О чем умолчал Вучич:

завод "Крушик" договаривался непосредственно с "иностранным партнером из Украины";

что это кипрская фирма Petralink, которой владеет сын украинского генерала Владимира Петенка, осужденного за торговлю оружием;

что на это дали согласие МВД, агентство безопасности и информации, Минобороны и министерство торговли".

На одном из документов, которые опубликовала политик, вместе с польской фирмой Nattan, которая значится как конечный получатель сербского оружия, фигурирует фирма PetraLink Limited.

twitter.com/MarinikaTepic

Напомним, по версии ГПУ, при закупки боевых машин пехоты БМП-1 у фирмы PetraLink Limited на основании контракта от 2017 года интересам украинской армии был нанесен ущерб в размере более 50 миллионов гривен.

При этом PetraLink Limited была посредником, которая закупила технику у чешской фирмы Real Trade Praha a.s.

Как выяснили "Наші гроші", кипрскую фирму возглавляет Владимир Петенко – сын бывшего сотрудника "Спецтехноэкспорта" и топ-менеджера "Укроборонсервиса" из структуры "Укроборонпрома".

Šta je Vućić prećutao:

1.Da je Krušik direktno pregovarao sa "ino partnerom iz Ukrajine"

2.Da je to kiparska firma Petralink, čiji je vlasnik sin ukrajinskog generala Vladimira Petenka, osuđivanog za trg.oružjem

3.Da su saglasnost dali MUP, BIA, Min.odbrane, sp.poslova i trgovine pic.twitter.com/ZL1oVcKauf — Marinika Tepić (@MarinikaTepic) November 23, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, МИД Украины должен поинтересоваться у Польши, почему они пропустили российский самолет с оружием для Сербии вопреки санкциям Евросоюза. Об этом заявил в эфире ObozTV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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