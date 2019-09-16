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16 сентября • обновлено в 11:45
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Оружие против Путина: названы страны-союзники Украины в борьбе с Россией

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Свыше 20 страна помогали Украине в войне с Россией, предоставляя различное имущество и услуги.

Самым крупным партнером Украины стали США, которые за 2014-2019 годы выделили оборудования на сумму 376 млн долларов, сообщает " Апостроф".

Помимо Штатов нашей стране в войне против РФ помогали Великобритания, Франция, Канада, Италия, Словакия, Литва, Латвия, Польша, Норвегия, Нидерланды, Испания, Дания, Швейцария, Швеция, Албания, Чехия, Австралия, Турция, а также Япония и Китай.

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Данные страны передавали радиостанции, средства ночного видения, автомобили разных типов, униформу, средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование и сухие пайки на общую сумму в 62,5 млн долларов.

В Минобороны Украины подчеркнули, что США являются самым большим донором для Украины. Так, из Америки ВСУ получили средства связи и кибербезопасности, РЛС контрбатарейной борьбы, медицинское оборудование, приборы ночного видения, противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, бронированные автомобили HMMWV (известные как Hummer), два корабля типа Island, быстроходные лодки и различные запчасти.

"Помощь в виде средств не предоставляется, а поступает в рамках сотрудничества ВСУ со странами-партнерами исключительно в виде имущества и услуг", – пояснили в Главном управлении военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, Администрация президента США Дональда Трампа решила разблокировать выделение военной помощи Украине. В помощь входят, в частности, деньги на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 миллионов долларов от Министерства обороны.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Теги
война Генеральный штаб ВСУ
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Petrov Valery
Petrov Valery
На реформы - символические суммы, на помощь населению - ничего. А на войну - много всего и даром. Почему? Чтобы донецкие не дошли до Лондона? Или просто так, чтобы не кончалось?
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