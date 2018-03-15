Оружие под Радой: Семенченко отказался идти на допрос в ГПУ

Народный депутат от "Самопомочі" Семен Семенченко не придет на допрос в Генпрокуратуру 16 марта.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган в Twitter.

"Нардеп С.Семенченко отказался прибыть на допрос в качестве свидетеля 16.03.2018, сославшись на встречи в посольстве. Об этом следователю сообщила его помощница М.", – написала она.

Новости Установлена причастность Семенченко к ряду тяжких преступлений

Нардеп С.Семенченко відмовився прибути на допит в якості свідка 16.03.2018, пославшись на зустрічі у посольстві. Про це слідчого повідомила його помічниця М. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 15 марта 2018 г.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в сумках, которые выносил Семенченко перед следственными действиями в палаточном городке у Верховной Рады 3 марта, могло быть оружие.

Позже МВД обнародовало видео, на котором видно как нардеп выносит сумки из палаточного городка. Сам нардеп подтвердил, что выносил сумки. Однако, то, что в них могло находиться оружие, он отрицает.