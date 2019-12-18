Оружие готово! Бойцы ВСУ вычислили "ползущую" диверсию врага на Донбассе. Видео

Террористы на Донбассе пытались подползти на украинские позиции, но не успели, потому что бойцы Объединенных сил их заметили.

Как говорится в сюжете "Фактов", на бойницах украинские военные развесили предупреждения об осторожности, поскольку 16 декабря вражеский снайпер попал в голову украинскому воину. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Террористы на Донбассе "ТСН"

Как рассказали побратимы, спас его шлем. В результате парень остался жив, отделался легким стрессом.

По словам украинских воинов, их оружие всегда заряжено, так как есть угроза жизни, поэтому бойцы вынуждены отвечать врагу.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 17 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.

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