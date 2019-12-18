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18 декабря • обновлено в 10:08
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Оружие готово! Бойцы ВСУ вычислили "ползущую" диверсию врага на Донбассе. Видео

3.9т
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Террористы на Донбассе пытались подползти на украинские позиции, но не успели, потому что бойцы Объединенных сил их заметили.

Как говорится в сюжете "Фактов", на бойницах украинские военные развесили предупреждения об осторожности, поскольку 16 декабря вражеский снайпер попал в голову украинскому воину. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Террористы на Донбассе

Террористы на Донбассе

"ТСН"

Как рассказали побратимы, спас его шлем. В результате парень остался жив, отделался легким стрессом.

По словам украинских воинов, их оружие всегда заряжено, так как есть угроза жизни, поэтому бойцы вынуждены отвечать врагу.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 17 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
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Кор Павел
Кор Павел
Лживый обозреватель, раньше если он только упоминал про войска на границе РФ, то теперь войска на линии фронта находятся
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Настоящая угроза Украине сейчас не от России, а от Вована и его подельников в т ч в Раде и в Кабмине.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Rabinovich Alexander, Это Вован то Украину любит и её народ? Помолись возле Стены плача или ближайшей синагоге, может полегчает.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Pavlov Pavel, настоящая угроза Любви - от Ненависти, настоящая угроза Правде - от Лжи.
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1
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Южмашевцы в Днепре вымитинговали себе выплату 40% зарплаты за… май... комментарии нужны?
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6
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Zhikharev Dmitry, Слава Майдану!
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