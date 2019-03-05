"Оружейный позор": Бутусов разложил по полочкам скандал с "оборонкой"

Украинский журналист Юрий Бутусов назвал скандал вокруг расследований Bihus Info о коррупции в оборонной отрасли оружейным позором страны.

Вместе с тем, он подчеркнул, что из него следует сделать восемь важных выводов, которые повлияют на дальнейшее расследование. Свою позицию Бутусов изложил на личной странице в Facebook.

Первое, на что он обращает внимание, это тот факт, что президент и генеральный прокурор фактически признали достоверность материалов журналистов. Журналист отметил, что официальные органы, сам президент и генпрокурор, ничего не опровергают — а значит, материалы журналистов достоверны, и действительно получены из материалов уголовного дела. Подлинность данных "Наші гроші" признает и "Укроборонпром". Разница только в выводах, которые делают стороны из этих фактов, подчеркивает Бутусов.

Юрий Бутусов Facebook Юрия Бутусова

Второй важный нюанс — это признание президентом ответственности Олега Гладковского за правонарушения, о которых рассказали журналисты. Доказательством этого является увольнение заместителя секретаря СНБО 4 марта.

"То есть вот эти все записки, распилы, откаты — все это правда, защищать своего друга в данном случае президент не стал", — подчеркивает Бутусов.

Третий вывод из скандала, по его словам, касается структуры преступной группировки, причастной к коррупционной схеме. Бутусов пишет, что, судя по материалам из телефона, она действовала в составе Виталия Жукова, Андрея Рогозы и сына заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского. К деятельности преступной группы мог быть причастен и Гладковский-старший, нынешний директор "Укроборонпрома" Павел Букин, а также еще целый ряд различных должностных лиц.

"Но чтобы утверждать, что в схемах участвовали руководители непосредственно, — наверняка требуется больше фактов. Все-таки, тот факт, что Жуков и Рогоза стали фигурантами уголовного процесса, показывает, что они многое делали без всякого ведома руководства "Укроборонпрома" и других руководителей страны. Гладковский-младший в группировке не был, судя по всему, непосредственным организатором схем, он был нужен как носитель имени папы, чтобы делать "крышу", на случай как раз вот таких расследований правоохранительных органов. Мошенники понимали, что причастность сына ближайшего друга президента Порошенко к афере надежно защищает их от больших неприятностей", — считает журналист.

Четвертый знаковый момент, по мнению Бутусова, заключается в том, что дела против мошенников лежали без движения в правоохранительных органах и Национальном антикоррупционном бюро и не передавались в суд на протяжении двух лет. Журналист добавил, что, не передавая дело в суд, стражи порядка помогали уйти Игорю Гладковскому от всякой ответственности, и скрывали его причастность к делу. Вся ответственность возлагалась на Жукова, Рогозу и подставных лиц. Хотя данные телефона и почты Жукова позволяли выдвинуть обвинения и против Гладковского, и против ряда других лиц гораздо раньше.

Олег Гладковский "Известия в Украине"

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Пятый вывод из истории с резонансным делом — это то, что главное обвинение против группы Жукова, Рогозы и Гладковского квалифицируется не как контрабанда. "Мажоры" провернули аферу на Харьковском бронетанковом заводе — заключили в сговоре с чиновниками сделку о продаже запасных частей на завод, которые на самом деле хранились на соседнем складе! То есть под прикрытием имени Гладковского аферисты нагло ограбили "Укроборонпром", государство, завод, армию", — объясняет Бутусов.

Шестой нюанс, подчеркивает он, касается бесконтрольной контрабанды, которую сумели организовать участники схемы. Это подтверждает случай с поставками высотомеров для АН-26. "Укроборонпром" утверждает, что сделка была выгодной для государства, но в каком объеме упомянутые в сюжете $300 тысяч обналиченных попали в государственный бюджет — информации пока нет", — добавил Бутусов.

Седьмой итог, выплывающий из скандального расследования — это наличие в Главной военной прокуратуре принципиальных людей, которые не побоялись дать ход масштабному коррупционному делу.

"Не знаю, как зовут следователей Главной военной прокуратуры, которые посмели открыть пять уголовных дел против группировки Гладковского, Жукова и Рогозы, не знаю, кто из них посмел приобщить все данные из телефона Жукова — всю переписку и почту, к материалам уголовного дела. Но кто бы то ни был — это люди с характером, которые эти сенсационные материалы не продали и не уничтожили, а это достойно уважения", — считает Бутусов.

Коррупция "Антикор"

Последний, восьмой, вывод журналиста касается качества работы НАБУ в сложившейся ситуации. Бутусов напомнил, что дело из военной прокуратуры забрали в НАБУ 1 марта 2017 года. То есть вся эта информация была известна НАБУ уже два года, включая все переписки, расписки и переговоры. Но детективы за это время, имея такие улики на руках, ничего не сделали, чтобы привлечь к ответственности Гладковского-младшего и выйти на его высокопоставленных покровителей.

"Неприкасаемые все-таки есть? И даже когда сейчас в октябре 2018 года кто-то "слил" материалы уголовного дела в СМИ, НАБУ по-прежнему не делает никаких заявлений о достоверности представленных журналистами материалов. Надеюсь, НАБУ сделает в ближайшее время разъяснение этой ситуации, потому что дальнейшее молчание вызывает еще больше вопросов", — резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" узнали, что высокие чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Фигуранты дела получали откаты с покупки деталей, за которые Украина переплачивала в три-четыре раза.

Были названы также бешеные суммы "заработка" топ-чиновников в результате контрабанды и других "хитростей".

Несколько топ-чиновников "Укроборонпрома" отстранили от должностей.

Также президент Петр Порошенко уволил замешанного в скандале замсекретаря СНБО Олега Гладковского.

Его сын, Игорь Гладковский, заявил, что подаст в суд на представителей СМИ из-за обвинений в отношении него и его отца в контрабанде деталей военной техники из России.

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