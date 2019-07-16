Орудовали в "скрытом" Интернете: в Украине накрыли крупнейшую ОПГ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели масштабную операцию по блокированию работы международной хакерской группировки.

Как рассказал на брифинге 16 июля временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов, правоохранители нейтрализовали деятельность крупной преступной группировки, предоставлявшей услуги в скрытой сети интернет-соединений Darknet.

По его словам, группировку организовал гражданин Украины Михаил Рытиков (Титов), 1987 года рождения.

"Сегодня группировки Рытикова насчитывает около 10 соучастников и десятки пособников и посредников в ряде стран мира. Тысячи клиентов ОПГ обеспокоены тем, что в наших руках оказались сотни терабайт данных, которые могут стать доказательствами в сотнях уголовных дел во всем мире. По нашим оценкам, речь может идти о 40% русскоязычного сегмента Darknet", – отметил Баканов.

Он добавил, что только в США в отношении Рытикова выдвинуто обвинений в среднем на 50 лет заключения.

В свою очередь и.о. начальника Департамента киберзащиты СБУ Николай Кулишов рассказал, что ОПГ Рытикова с 2007 года оказывала виртуальные услуги хакерам и другим преступникам, создавая им условия для беспрепятственного осуществления противоправной деятельности в сети интернет.

По данным украинских правоохранителей, в США расследуют три уголовных дела, по которым Рытиков обвиняется в мошенничестве, несанкционированном вмешательстве, краже персональных данных и ряде других преступлений по американскому уголовному законодательству.

"ФБР его разыскивает около 10 лет и готово задержать, если он попадет на территорию США", – отметил Кулишов.

Рытикову и еще одному члену группировки в рамках уголовного производства объявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений, а Печерский районный суд Киева уже избрал меру пресечения - домашний арест.

Кулишов отметил, что в ходе обыска на территории частного дома вблизи Одессы были найдены дата-центр, с резервным автономным источником электропитания, охраной, мощными каналами доступа в интернет. Всего правоохранители изъяли около 150 серверов, на которых размещались тысячи хакерских ресурсов.

Правоохранители отметили, что исследование сетевого оборудования и оценка диапазонов IP-адресов, используемых группировкой, указывает как минимум на три автономные системы, зарезервированные за предприятиями Российской Федерации.

"Учитывая контрразведывательный режим, существующий в РФ, а также технологические особенности организации и построения систем СОРМ-3, владение и управление этим номерным ресурсом со стороны группировки Рытикова не могло состояться без контроля и прикрытия российских спецслужб", – отметил Кулишов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ пресекла деятельность международной хакерской группировки, которая занималась похищением денег со счетов клиентов более чем в 20 странах мира.

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