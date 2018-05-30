Никакая это не сакральная жертва – Орлуша об убийстве Бабченко

Вечером 29 мая в Киеве был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко. В сети сразу же начали озвучиваться различные версии о том, кто мог заказать журналиста, в чем состоял мотив преступления, а также о том, какой сигнал и кому был дан.

OBOZREVATEL связался с российским поэтом Андреем Орловым (Орлушей), который был другом Бабченко. В блиц-интервью он озвучил свою версию убийства Аркадия, а также поделился воспоминаниями о нем.

- В чем, по-вашему, причина убийства Аркадия Бабченко? За что его убили?

- Скажем так, сейчас у меня эмоциональные квалифицированные предположения, у меня нет версий. Убили очень близкого мне человека.

Это, конечно же, связано с его текстами и с его открытостью, что бы там ни сказали завтра. Никакая это не сакральная жертва.

Андрей Орлов (Орлуша) nv.ua

Я свое мнение высказываю в стихах. Я не политолог и не конспиролог, чтобы выдумывать версии из пальца.

Убит активный противник агрессии против Украины, и я считаю, что он погиб на этой войне, воюя на стороне Украины.

- Считаете ли вы, что Аркадий совершил роковую ошибку?

- То, что пошел за хлебом – это не роковая ошибка. Я знаю точно: верни сейчас Аркадия, он делал и говорил бы то же самое, что делал и говорил, и думаю, он ни о чем бы не пожалел.

Он серьезный взрослый мужчина, который выбрал свою позицию.

Это не была диванная война, как многие будут говорить. Он действительно сделал много, сказал много и сказал бы еще больше.

Аркадий Бабченко Радио Свобода

- Не считаете ли вы, что это убийство можно рассматривать как некий сигнал? Если да, то в чем он состоит и кому адресован?

- Сигнал в смысле запугивания?

- Да, возможно.

- Так уже этих сигналов было! В сигнальном пистолете уже патроны должны были закончиться.

Любая смерть – это повод задуматься. Это не обязательно сигнал. Это повод задуматься: стоит ли то, что человек делает, того, чтобы за это умирать.

Сиглал ли это? Вот, мы застрелим твоего друга и ты перестанешь делать то, что ты хочешь. Вряд ли этот сигнал сработает. Сигналом была смерть Бориса Немцова, сигналом была смерть Павла Шеремета.

Эти выстрелы часто раздаются очень близко. В ту воронку, в которой многие из нас сидят, снаряды будут падать еще очень и очень долго. К сожалению.

- Грозит ли сегодня реальная опасность российским оппозиционерам, которые проживают в Украине?

- Грозит. Как грозит противникам российской власти, которые проживают в любой точке мира.

- Руки ФСБ настолько длинны?

- Вы знаете, в этом году я три раза ездил в Украину на машине. Я проехал всю страну, до крайних точек востока и запада. Если бы я был такой рукой, то протянуть меня было бы очень несложно.

Дело не в том, чтобы закрыть границу, ввести контроль отпечатков пальцев и визы. Это не поможет.

Люди, которые готовы убивать украинцев или россиян на территории Украины, есть не только на Донбассе. Они есть и в Одессе, и во Львове, и в Киеве. И оружия в Украине сейчас очень много. Его всегда было много.

Так что, чтобы протянуть руку, не нужно быть очень большим профессионалом секретных операций.

- С Украиной понятно. А как насчет США, стран Балтии, где также проживают российские оппозиционеры?

- С точки зрения теории, того, что в Англии называется secret service, секретных операций, то, естественно, убить человека в любой точке мира – дело технически не сложное.

Любая страна может убить противника своего режима. Другое дело, что большинство стран этого никогда не сделает.

Facebook Андрей Орлов (Орлуша)

- Как человек, который был близко знаком с Аркадием Бабченко, вы могли бы рассказать историю, связанную с ним, которая вас больше всего потрясла?

- Меня ничего не потрясает в общении с моими друзьями. Наши отношения были ироничные, веселые, довольно жесткие по разговору.

Однажды, когда на Аркадия нападали, я написал не то, что в его защиту, но на его стороне стишок. Кажется, это было связано с историей со скорбью по Табакову. И он в каком-то комментарии написал: "Жизнь нужно прожить так, чтобы Орлуша сложил о тебе стихи".

А в последний раз мы виделись на моем концерте в Доме офицеров в Киеве 1 апреля. Аркадий приходил туда с женой. Позже в личную почту он мне написал: "Спасибо за концерт. До сих пор с женой ржем". Для меня это оценка.