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22 февраля • обновлено в 10:42
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Костянтин Машовець
Костянтин Машовець
Експерт Центру військово-політичних досліджень Все статьи автора

Орки готовятся к чему-то значительному

4.1т

Ситуация в зоне проведения операции Объединённых сил накаляется. Пока внешне незаметно, подспудно. Но орки готовятся к чему-то значительному.

По нашей (группы ИС) инсайдерской информации, в период 13-14-го февраля нынешнего года в так называемом оперативном командовании "Донецк" (более известном в миру, как "1-й АК НМ ДНР") побывала с рабочей поездкой группа офицеров 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии из состава 8-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО.

Визит этой группы носил "строго конфиденциальный" характер. В его ходе российские офицеры посетили НЕСКОЛЬКО участков линии фронта (каких именно, нашей группе ИС известно), стараясь особо не привлекать к себе внимание в\сл "НМ ДНР" и местного населения - для чего был предпринят ряд мероприятий явно маскировочного характера (российские офицеры были экипированы в военную форму без знаков различий, количество охраны и сопровождения было минимально необходимым, транспортные средства использовались исключительно принадлежащие подразделениям ОК "Донецк" и т.д.).

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Так как полностью скрыть факт пребывания российских кадровых военнослужащих на линии фронта не удалось, командование 1-го АК НМ ДНР в среде своих "народных милиционеров" распространяло сразу несколько "маскировочных" версий на эту тему:

- Что офицеры 150-й мсд пребывали в зоне ответственности ОК "Донецк" исключительно с целью изучения перспективных направлений и участков возможного "наступления ВСУ" - якобы для организации и проведения "отражения нападения".

- В связи с тем, что на 150-мсд из состава 8-й ОА возложена задача по организации и проведению материально-технического снабжения 1-го АК ЮВО ВС РФ, её офицеры, пребывая в зоне ответственности "корпуса", якобы изучали возможности улучшения его логистического обеспечения и путей снабжения.

На самом деле, по мнению нашей группы, офицеры российской 150-й мсд посещали боевые порядки 1-го АК НМ ДНР с целью проведения рекогносцировки и планирования очередных "циничных провокаций" (по выражению нашего президента). Только на сей раз в зоне ответственности 1-го АК, а не 2-го АК...

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Вполне возможно, речь может идти и о чём-то более масштабном, нежели банальные "циничные провокации" мелкого пошиба.

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Темы
Российско-украинский конфликт Российская военная угроза Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР война ООС ОРДЛО
Источник
Источник: Facebook Константина Машовца
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