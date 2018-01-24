"Организуйте туры за мозгами": в сети высмеяли новую "услугу" в "ДНР"

На оккупированных территориях Донецкой области появился новый вид услуги из-за отсутствия мобильной связи Vodafone – поездки в места, где оператор еще работает.

Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил журналист Денис Казанский.

"Современный донецкий стартап. XXI век на дворе. Пять лет назад этот город принимал матчи Евро-2012. Спасибо, Россия", — рассказал Казанский.

В объявлении пообещали возможность поехать лично и воспользоваться SIM-картой самостоятельно, или передать ее для получения сообщений от банков, соцслужб, а также списка входящих звонков.

Пользователей сети остро отреагировали на данную новость.

"Что дальше? Туры за электричеством?", "туры за мозгами бы кто организовал", "Ой а мне вот прям интересно, что там на верхнем было, адресок знакомый до боли", "Напомните, куда там Захарченко студентов приглашал", "Опускаемся все ниже и ниже", "Реалии "ДНР": где-то там, на холме, зона покрытия украинского МТС", – написали в сети.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что анонсированное решение проблемы со связью в ОРДЛО так и не осуществлено.