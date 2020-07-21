Организатором убийства Шеремета и Гонгадзе может быть один человек, – Шокин

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин предположил, что убийства журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета организовал один человек.

Об этом он сказал "Радио Свобода". По его убеждению, поскольку другие версии убийства журналистов не доказаны, то его утверждение имеет место быть. При этом он отметил: исполнителями преступлений могут быть разные люди.

"На мой взгляд, к этому причастен один человек – и к тому убийству, и к другому. Я так действительно сказал ранее, и я такого мнения и сейчас. Я считал и считаю, если иное пока не доказано, то моя версия – правильная. Я считаю, что это сделал, организовал один человек, исполнители могли быть другие", – сказал Шокин.

При этом, кто именно может быть причастен к убийствам Шокин не сказал. "Я вам обещаю, что если я напишу книгу, то в ней будет об этом", – добавил Шокин.

На вопрос о мотивах убийства он ответил: "Если я скажу о мотивах, вы догадаетесь, кто это. Все будет когда-то рассказано, я пообещал. Я подожду еще немного, какое-то время, очень недолгое, и я скажу очень много. И о Кравченко, и об этом убийстве (Павла Шеремета), и о Гонгадзе, то, что нам не дали закончить до конца не довели".

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Его смерть квалифицирована прокуратурой Киева по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц". 12 декабря 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко. Последний называли организатором преступной группы. Яна Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

Журналист, основатель интернет-издания "Украинская правда" Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области было обнаружено обезглавленное тело, которое, по выводам экспертов, могло принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области были найдены останки черепа, которые, по данным экспертизы, принадлежат журналисту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четвертую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, 20 июля, в Киеве открыли мемориал в его память.