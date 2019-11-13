Организатора "убийства" Бабченко выпустили из тюрьмы: первые подробности

Киевский апелляционный суд освободил от тюремного наказания Бориса Германа, осужденного за организацию "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко.
Решение было принято в среду, 13 ноября, сообщила УП пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.
"Суд удовлетворил его апелляционную жалобу. Освободил от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья", - рассказала она.
Прокуратура была против освобождения Германа, и пока что не получила документ с полным решением и мотивацией суда. Поэтому пока неизвестно, будет ли обжалование решения.
Борис Герман
РБК-Украина
Как сообщал OBOZREVATEL, о подставном убийстве Бабченко стало известно 29 мая 2018 года. Его якобы застрелили в квартире в Киеве.
В конце августа того же года суд признал Бориса Германа подозреваемым в организации покушения на Бабченко и приговорил его к тюремному заключению.
После выборов президента Украины Бабченко всячески возмущался и осуждал выбор украинцев, и в начале ноября заявил, что "сваливает" из страны.
"В воюющей стране руководителем государства выбрали клоуна. И я думаю, что ничего хорошего из этого не выйдет", - пояснил OBOZREVATEL свой мотив россиянин.
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