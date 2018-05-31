"Очень больной человек": экс-коллега рассказала об организаторе покушения на Бабченко

Бывшие коллеги Бориса Германа, которого подозревают в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко, не верят в его вину.

Об этом OBOZREVATEL рассказала экс-сотрудница завода "Шмайсер", исполнительным директором которого является Герман.

"Когда я там работала, то он был соучредителем этого предприятия. Вчера увидели это видео: как его задерживают, были в шоке. Мы не верим, что он на такое способен. Это пожилой и очень больной человек. Он на инсулине, он еле ходит, вы же видели, он даже не сопротивляется. Что я могу сказать? Жаль", - рассказала бывшая сотрудница предприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, о якобы убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая.

Сообщалось, что в него стреляли, после чего он "умер" в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала "фоторобот" предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства журналиста.