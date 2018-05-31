Организатор покушения на Бабченко: адвокат рассказал, чем он известен

Подозреваемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман является исполнительным директором предприятия СП "Шмайсер", которое производит оружие.

"Итак, об организаторе "покушения на убийство" Аркадия Бабченко - его зовут Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП "Шмайсер", единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране. Оно имеет давние производственные отношения с Министерством обороны Украины, сам Борис известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО", – написал адвокат Евгений Солодко в Facebook.

Он отметил, что именно оптика этого человека стоит на винтовках украинских снайперов.

"Он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения. Юрист по образованию он давно выбрал для себя любимое дело - оружие. Сегодня Шевченковский суд будет избирать ему меру пресечения", – добавил он.

Борис Герман

По словам Солодко, заказчики убийства Бабченко так и остались неустановленными.

"Их даже не искали. Во-вторых, из разговоров Бориса с "киллером" следует, что его квартира и завод за последние полгода неоднократно обыскивались той же СБУ с сотрудниками которой пришлось поделиться - в протоколе упоминаются 70 тысяч долларов. Это много, очень много. Третье - в переписке в мессенджерах речь идет о чем угодно, но не об убийстве, а вот предположений "киллера" и допрашивающего его сотрудника сколько угодно. Да, списка потенциальных жертв в материалах тоже нет", – добавил он.

Солодко также подчеркнул, что "киллер" в рамках протокола о контроле за совершением преступления предлагал убить неких Тодора Пановского и Богданова.

"Говоря о том, что последнего ненавидит с 14-го года". Провоцирует? Очень похоже. И последнее - а в чем интерес Бориса? Непонятно, а мотив должен быть установлен. Дело странное, но брифинг Генерального прокурора уже состоялся. Значит, будут, выпучив глаза, будут доказывать даже несуществующее", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала фоторобот предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс.