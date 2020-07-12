Орешкин: если Донбасс вернется в Украину, все скажут, что Путин – "баба"
Донбасс под контролем Украины – политическая смерть Путина
Кремль не будет присоединять эти территории к России
Киев не будет возвращать их на условиях Москвы
Оккупация может продлиться долгие годы
Владимир Путин.
Возвращение оккупированного Донбасса под контроль Украины будет означать политическую смерть президента РФ Владимира Путина.
Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский политолог Дмитрий Орешкин. "Это же для Путина смерть. Если Донбасс вернется, то все скажут, что он трус, слабак, баба", – заявил он.
По мнению Орешкина, избиратели Путина, настроенные милитаристски, будут очень разочарованы.
Вместе с тем политолог убежден, что в ближайшей перспективе Донбасс не будет реинтегрирован в Украину, а также не войдет в состав России.
"Присоединять эти территории Путин не будет", – заверил он. В частности, потому, что такой шаг принесет руководству РФ огромные дипломатические и экономические потери. "Для России идеальный вариант – оставление этой территории в подвешенном состоянии. Чтобы это была зона влияния Москвы, а платил за разбитые тарелки Киев", – убежден политолог.
Он добавил, что руководство Украины не настроено возвращать Донбасс на условиях Москвы. "Думаю, они все время будут говорить – "обязательно вернется" и т.д. Но за долгий период жизни я ни разу не видел, чтобы такие куски территории возвращались назад", – заметил Орешкин.
Полную версию интервью с Дмитрием Орешкиным читайте здесь.
Как писал OBOZREVATEL, российский оппозиционный политик Леонид Гозман заявил, что слова президента России Владимира Путина о том, что республики Советского Союза могли выходить из его состава, "утащив подарки от русского народа", фактически является угрозой в адрес постсоветских государств.