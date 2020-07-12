Орешкин: если Донбасс вернется в Украину, все скажут, что Путин – 'баба'

Возвращение оккупированного Донбасса под контроль Украины будет означать политическую смерть президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский политолог Дмитрий Орешкин. "Это же для Путина смерть. Если Донбасс вернется, то все скажут, что он трус, слабак, баба", – заявил он.

По мнению Орешкина, избиратели Путина, настроенные милитаристски, будут очень разочарованы.

Вместе с тем политолог убежден, что в ближайшей перспективе Донбасс не будет реинтегрирован в Украину, а также не войдет в состав России.

"Присоединять эти территории Путин не будет", – заверил он. В частности, потому, что такой шаг принесет руководству РФ огромные дипломатические и экономические потери. "Для России идеальный вариант – оставление этой территории в подвешенном состоянии. Чтобы это была зона влияния Москвы, а платил за разбитые тарелки Киев", – убежден политолог.

Он добавил, что руководство Украины не настроено возвращать Донбасс на условиях Москвы. "Думаю, они все время будут говорить – "обязательно вернется" и т.д. Но за долгий период жизни я ни разу не видел, чтобы такие куски территории возвращались назад", – заметил Орешкин.

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Как писал OBOZREVATEL, российский оппозиционный политик Леонид Гозман заявил, что слова президента России Владимира Путина о том, что республики Советского Союза могли выходить из его состава, "утащив подарки от русского народа", фактически является угрозой в адрес постсоветских государств.