Кричала на детей и требовала 500 грн: всплыли подробности работы нелегального детсада, где умерла девочка

Нелегальный детский сад в трехкомнатной квартире в Запорожье, где 29 мая умерла годовалая девочка Олеся, работал пять лет и пугал соседей: оттуда доносились крики.

Каждое утро в садик приводили детей разного возраста – от крошечных до постарше. Об этом рассказала OBOZREVATEL одна из соседок. По ее словам, из квартиры постоянно был слышен плач.

"Соседка, которая там живет рядом, рассказывала, что владелица квартиры постоянно кричала на детей. Там с ней живет ее сожитель, он тоже орал на этих малышей. Как родители оставляли там своих детей, я не знаю. Там нет детских кроваток, столиков, обычная квартира", – рассказала женщина.

Дом, где находился нелегальный детсад Alexua.tv

Судя по объявлению нелегального садика, с родителей брали по 200 грн в день. Однако родственница семьи погибшей малышки говорит, что с них хотели взять 500 грн.

Соседка, живущая в квартире рядом, рассказала, что когда пригрозила пожаловаться на детский плач и крики, сожитель "воспитательницы" порезал им обувь. После этого соседи боялись обращаться к кому-нибудь за помощью.

"А сама "воспитательница" утверждает, что у нее и медицинское, и педагогическое образование. И в своем объявлении она даже предлагала приносить ей детей с проблемами со здоровьем, мол, она умеет с ними работать", – говорит женщина.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о смерти годовалой малышки в нелегальном детском саду в Запорожье. Садиком была обычная трехкомнатная квартира. Воспитательница позвонила маме девочки через час и сообщила, что ребенок не дышит. Скорую вызвали уже родители.