Опять оборвалась полка: в поезде ''Укрзалізниці'' произошло ЧП с депутатом

В пассажирском поезде №110 сообщением Херсон — Львов сломалось крепление верхней полки, когда пассажир пытался занять свое место.
Об этом на странице в Facebook сообщил совладелец и соучредитель организации "Общественный контроль "Укрзализныци", депутат Фастова Виктор Гарвона. Он также поделился соответствующими фотографиями.
"Окуеть, у меня сломалась полка. Поезд №110 Херсон — Львов, вагон 14", — написал он. Гарвона уточнил, что на месте снизу ехала пассажирка, однако в результате ЧП травм никто не получил.
facebook.com/garvona
Он рассказал, что в присутствии начальника поезда и электромеханика составил акт и объяснения относительно инцидента.
"Пытался вылезти на свою полку. Однако, когда я оперся рукой на полку, она сломалась", — указал он в документе.
facebook.com/garvona
Как пояснил электромеханик поезда, сломалась цепочка крепления, в частности, "обнаружен свежий облом резьбы".
facebook.com/garvona
Как писал OBOZREVATEL, ранее в поезде №357К сообщением Киев — Рахов в одном из купе свалилась верхняя полка с пассажиркой. На нижнем месте находилась 58-летняя женщина, она получила раздробление таза и оказалась в больнице.
Пострадавшая отметила, что проводница и начальник поезда вели себя во время ЧП по-хамски. Уже на второй день после операции потерпевшей предъявили акт, в котором утверждалось: все было исправно, а на женщину упала только пассажирка (без полки).
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