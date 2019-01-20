Опять оборвалась полка: в поезде ''Укрзалізниці'' произошло ЧП с депутатом

В пассажирском поезде №110 сообщением Херсон — Львов сломалось крепление верхней полки, когда пассажир пытался занять свое место.

Об этом на странице в Facebook сообщил совладелец и соучредитель организации "Общественный контроль "Укрзализныци", депутат Фастова Виктор Гарвона. Он также поделился соответствующими фотографиями.

"Окуеть, у меня сломалась полка. Поезд №110 Херсон — Львов, вагон 14", — написал он. Гарвона уточнил, что на месте снизу ехала пассажирка, однако в результате ЧП травм никто не получил.

facebook.com/garvona

Он рассказал, что в присутствии начальника поезда и электромеханика составил акт и объяснения относительно инцидента.

"Пытался вылезти на свою полку. Однако, когда я оперся рукой на полку, она сломалась", — указал он в документе.

facebook.com/garvona

Как пояснил электромеханик поезда, сломалась цепочка крепления, в частности, "обнаружен свежий облом резьбы".

facebook.com/garvona

Как писал OBOZREVATEL, ранее в поезде №357К сообщением Киев — Рахов в одном из купе свалилась верхняя полка с пассажиркой. На нижнем месте находилась 58-летняя женщина, она получила раздробление таза и оказалась в больнице.

Пострадавшая отметила, что проводница и начальник поезда вели себя во время ЧП по-хамски. Уже на второй день после операции потерпевшей предъявили акт, в котором утверждалось: все было исправно, а на женщину упала только пассажирка (без полки).

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