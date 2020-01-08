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8 января • обновлено в 12:51
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Опять Boeing 737! Выяснился роковой факт о крушении украинского самолета в Иране

5.8т
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Крушение в Иране Boeing 737 авиакомпании "Украинские авиалинии", которое произошло утром 8 января, – это не первый подобный трагический инцидент, который происходит именно с самолетами этой модели и их модификациями.

В частности, более 20 лет назад в горах Греции разбился украинский Як-42. Роковое стечение обстоятельств привело к гибели 62 пассажиров и 8 членов экипажа. О этом пишет "КП в Украине".

Речь идет об авиакатастрофе пассажирского самолета Як-42 под Салониками в конце 1997 года, которая стала одной из крупнейших за все годы независимости. Тогда на борту погибли все члены экипажа и пассажиры – 70 человек, украинцы и греки, летевшие на рождественские каникулы.

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Boeing 737 неоднократно попадали в аварии

Boeing 737 неоднократно попадали в аварии

"Эксперты долго изучали обстоятельства трагедии и записи черных ящиков, и до сих пор среди них нет единого мнения, почему самолет совершил непонятный маневр, врезавшись в горный массив Пиерия, прилегающий к горе Олимп", – говорится в сообщении.

Напомним, что 17 декабря 1997 года рейс 241 компании "Аэросвит" выполнялся самолетом Boeing 737 по маршруту Киев – Одесса – Салоники. На промежуточной посадке в Одессе была обнаружена якобы неисправность двигателя, и "Боинг" должен был сойти с маршрута. Среди причин, почему это произошло, была версия, что самолет элементарно недозагрузили. Так, рассчитанный на 103 пассажира, он летел, заполненный чуть больше чем наполовину – тогда было продано только 62 билета. Полет в Грецию самолет не продолжил. Через несколько часов ему на замену было вызвано воздушное судно Як-42 с регистрационным номером UR-42334, которому "злой судьбой было предначертано пополнить досье авиакатастроф и списки их жертв".

Катастрофа Як-42 под Салониками

Катастрофа Як-42 под Салониками

ru.wikipedia.org

"Изначально за резервным экипажем обратились к нам, в Днепропетровск. Экипаж у нас был, а вот резервного самолета не было. Тогда обратились во Львов, там резервный экипаж вместе с резервным самолетом оказались в наличии. Они и отправились в Одессу", – рассказал экс-командир эскадрильи Днепропетровского объединенного авиаотряда, летчик с 40-летним стажем Константин Проскура.

По его словам, самолет подлетал к Салоникам, когда уже стемнело, а небо было затянуто облаками. Экипаж был уверен, что диспетчер наблюдает их на радаре, однако, как выяснилось, информация о наличии в аэропорту радиолокационного комплекса – посадочного радара – была недостоверной. Радара просто не было.

Тем временем экипаж сильно уклонился от схемы захода, даже не заметив этого, и "проскочил" над аэропортом на большой высоте. Диспетчеры дали указание уходить на второй круг, выполнив правый разворот с набором высоты, а поднявшись на 1800 метров, выйти на радиомаяк аэропорта.

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Крушение украинского самолета Boeing 737 в Тегеране

Крушение украинского самолета Boeing 737 в Тегеране

"Экипаж судна потерял пространственную ориентировку и находился в замешательстве. Несмотря на предупреждения системы опасной близости земной поверхности, летчики ничего не успели предпринять, и через несколько минут самолет столкнулся со склоном горы в 70 километрах от аэропорта на высоте 1000 м. Страшный удар об Олимп был не единственным – лайнер бросило еще несколько раз. Сначала удар правого крыла пришелся на верхушки деревьев, которые оказались срезанными на высоте 10 метров от земли. Потом – столкновение фюзеляжа с деревьями, которые были сломаны на высоте 6,4 и 1 метр от земли. Последние деревья были повалены и вырваны с корнем. И, наконец, судно ударилось о землю на расстоянии 100 метров от места первого удара. Тела пассажиров потом находили на протяжении всей этой страшной стометровки…" – пишет издание о деталях трагедии.

Поисковая группа была сформирована сразу после исчезновения самолета, однако из-за сложных погодных условий обнаружить обломки разбившегося Як-42 и тела людей удалось лишь 20 декабря.

Катастрофа Як-42 под Салониками

Катастрофа Як-42 под Салониками

avia.pro

После изучения записей "черных ящиков" и всех обстоятельств, причинами случившегося назвали неподготовленность украинских летчиков и ошибку местных диспетчеров.

Только через три года после авиакатастрофы, 6 октября 2000-го, начался судебный процесс над авиадиспетчерами Салоникского аэропорта. Их обвиняли по нескольким пунктам, включая непредумышленное убийство и нарушение правил работы. В результате они были приговорены к пяти годам тюрьмы. Однако в декабре 2002 года апелляционный суд Салоник после пересмотра дел сократил срок заключения до 4 лет и 4 месяцев каждому.

Отмечается, что через два года после трагедии на месте крушения Як-42 греки открыли мемориал, однако на нем не были указаны фамилии украинцев. Вскоре сын одной из погибших в той авиакатастрофе Александр Желясков выяснил имена всех пассажиров и построил там часовню. Ни греки, ни украинцы давно никого не винят в трагедии.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
Теги
Boeing Авиакатастрофа
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Комментарии на сайте не модерированы
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Именно этой модели...что за бред...Як42 и Боинг 737...одной модели?
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руденко юрий
руденко юрий
Сироткин Андрюха, некоторым из этих писак, лишь бы прокукарекать, а там хоть солнце не вставай...
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Сироткин Андрюха, покрашены в жовто-блакитный одинаково.
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