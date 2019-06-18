Опухают глаза, душит кашель: в Крыму случилась новая катастрофа

Жители Армянска на севере аннексированного Крыма вновь пожаловались на плохое самочувствие из-за катастрофической экологической обстановки в городе.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на местных жителей. Так, журналистам рассказали, что в городе уже говорят про повторения ситуации, когда летом 2018 года на местном химзаводе "Крымский Титан" произошел выброс кислоты.

Кроме того, повышенное загрязнение воздуха в Армянске и Красноперекопске также фиксируют специалисты крымского гидромедцентра.

Армянск Сегодня

"Часто люди жалуются, пишут в местной группе. Много жалоб поступает. На ухудшение самочувствия. Опять же, опухшие глаза, кашель жуткий, зуд. Это все периодически проявляется. Особенно когда наступает ночь, когда жара спадает. То же самое, что и было летом [прошлого года]", – рассказала активистка из Армянска Екатерина Пивовар.

"Здесь все было очевидно, все люди прекрасно понимали, что будет повторение. Больше месяца точно, потихоньку начиналось, по чуть-чуть, как больше жара пошла. В четыре утра вообще тяжело. У аллергиков – у меня дети аллергики – это сразу проявляется, кашель, глаза опухшие, мы уже на гормональных препаратах", – добавила она.

В социальных сетях также обсуждают и жалуются на неприятные запахи в городе и недомогания.

Сообщение местной жительницы в одной из соцсетей Крым.Реалии

Подконтрольный России "глава" Крыма Сергей Аксенов 18 июня при этом заявил, что жара на полуострове якобы не привела к ухудшению экологической ситуации в районе завода "Титан".

"Уровень концентрации серной кислоты там сейчас 6,5-7%. Предельно допустимая норма концентрации – 12%. В прошлом году была 30% концентрация, в результате чего происходило испарение. Сегодня подается в кислотонакопитель примерно 52 тысячи кубометров (воды) в сутки, испаряется – около 40 тысяч кубометров в сутки. Пока баланс выдерживается и ничего (в воздухе) нет", – цитирует Аксенова один из провластных крымских сайтов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Армянске рассказывали, что запах кислоты витает в воздухе уже три года подряд, но в 2018-м ситуация стала гораздо серьезнее.

Во время экологической катастрофы в прошлом году оккупационные "власти" были вынуждены эвакуировать из накрытого химическим выбросом города детей. Вскоре стало известно, что "химатака" из полуострова добралась и до материковой части Украины.

13 сентября 2018-го ситуация с загрязненностью воздуха в окрестностях завода украинского олигарха Дмитрия Фирташа "Крымский титан" ухудшилась. Крымчане сообщили о новой волне "химической атаки", жалуясь на плохое самочувствие.

14 сентября в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Однако уже 23 числа его отменили.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!