Опубликованы требования террориста, захватившего автобус в Луцке

Карина Бондаренко Расследования 11:34, 21.07.2020 Обновлено: 12:02, 21.07.2020

Мужчина, захвативший автобус с заложниками в Луцке огласил свои требования.

Их Максим Плохой опубликовал в Twitter, а также на своей странице в запрещенной в Украине социальной сети. Публикация появилась перед захватом автобуса.

В посте мужчина поздравил всех с "днем антисистемы" и назвал государство первым террористом. Он требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента и церквей Украины записали и выложили в сети заявления о том, что именно они – террористы в законе.

"Правда из уст 24-х спасет жизни сотен", – написал он.

Мужчина угрожает взорвать автобус, если требования не будут выполнены.

Полный текст публикации террориста:

Требования террориста в Луцке
Скриншот
Требования террориста в Луцке
Скриншот
Публикация террориста в соцсети
Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, что в центре Луцка 21 июля неизвестный взял в заложники 20 пассажиров автобуса и угрожал взорвать его. Очевидцы рассказали о выстрелах на месте происшествия, саму площадь оцепили правоохранители.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

За неделю на Донбассе ликвидировали 11 оккупантов, еще 14 ранили, – штаб ООС

На Донбассе погиб украинский военный, – ООС

Зеленский захотел доллар по 30 грн: стало известно, какие будут последствия

Девальвация курса гривни на 10% поможет экономике Украины, – Гетманцев

Що робити, якщо ви знайшли сторонній предмет