Опубликованы кадры последних секунд жизни Захарченко

Появились кадры с видеонаблюдения последних секунд жизни главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Зафиксирован момент, когда террорист входил в кафе "Сепар", где сработало взрывное устройство. Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") в своем Facebook.

"За мгновение до праздничного дня на календаре. Оказывается быть джентльменом не только важно, но и для жизни важно. "Ташкент" это доказал на собственном примере. Закер –вперед", – написал офицер.

На фото изображен сам Захарченко, "Ташкент (так называемый министр доходов и сборов "ДНР" Александр Тимофеев) и неизвестные.

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в кафе "Сепар" в Донецке прогремел вечером 31 августа - было использовано безоболочное взрывное устройство. В результате погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко и его телохранитель Вячеслав Доценко. Был ранен так называемый министр налогов и доходов "ДНР" Александр Тимофеев (позывной "Ташкент") и еще несколько человек.