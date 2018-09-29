МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Опубликованы кадры последних секунд жизни Захарченко

26.2тЧитать материал на украинском

Появились кадры с видеонаблюдения последних секунд жизни главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Зафиксирован момент, когда террорист входил в кафе "Сепар", где сработало взрывное устройство. Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") в своем Facebook.

"За мгновение до праздничного дня на календаре. Оказывается быть джентльменом не только важно, но и для жизни важно. "Ташкент" это доказал на собственном примере. Закер –вперед", – написал офицер.

Опубликованы кадры последних секунд жизни Захарченко
Новости
''Ф*шисты и оккупанты'': Россия в ООН сделала мерзкое заявление о Донбассе

На фото изображен сам Захарченко, "Ташкент (так называемый министр доходов и сборов "ДНР" Александр Тимофеев) и неизвестные.

Опубликованы кадры последних секунд жизни Захарченко

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в кафе "Сепар" в Донецке прогремел вечером 31 августа - было использовано безоболочное взрывное устройство. В результате погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко и его телохранитель Вячеслав Доценко. Был ранен так называемый министр налогов и доходов "ДНР" Александр Тимофеев (позывной "Ташкент") и еще несколько человек.

Поделиться в Facebook
5
Комментарии
4
32
Смешно
17
Интересно
12
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Страничка «Захарченко» перевёрнута. В учебнике истории так и напишут: «Лугандонские петухи осиротели и поэтому перестали нести золотые яйца».
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Чипушила захерячил Захера 😂😂😂
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Castill Tricia
Castill Tricia
Я роблю $ 86 на годину, працюючи вдома. Я був шокований, коли мій сусід сказав мені, що вона в середньому становить 95 доларів, але я бачу, як він працює зараз. Я відчуваю так сильно свободу, що зараз я сам власний бос. Це те, що я роблю >>>>>> WebJob33.COM
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги