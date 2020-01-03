Опубликовано видео следственного эксперимента по делу Шеремета

В сети опубликовано видео следственного эксперимента по делу убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой Юлии Кузьменко.

Как передает "Радио Свобода", в следственных действиях принимали участие правоохранители и криминалисты.

Напомним, что вечером, 2 января, в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета устроили срочный следственный эксперимент на улицах Киева. Однако он оказался частично сорванным из-за ряда серьезных нарушений, о которых заявили адвокаты Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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