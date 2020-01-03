Опубликовано видео следственного эксперимента по делу Шеремета

В сети опубликовано видео следственного эксперимента по делу убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой Юлии Кузьменко.
Как передает "Радио Свобода", в следственных действиях принимали участие правоохранители и криминалисты.
Напомним, что вечером, 2 января, в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета устроили срочный следственный эксперимент на улицах Киева. Однако он оказался частично сорванным из-за ряда серьезных нарушений, о которых заявили адвокаты Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, подорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) предъявлено: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.
Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее супруг Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами дела об убийстве Шеремета.
По решению суда, Яну Дугарь отправили под домашний арест. Кузьменко и Антоненко взяли под стражу до 8 февраля.
Антоненко отказался давать показания по делу убийства журналиста.
Недавно следователи заявили о наличии новых доказательств против Антоненко.
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