Опубликовано новое видео переговоров СБУ и "вагнеровца"
Депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев опубликовал видео с допроса сотрудниками СБУ снайпера по имени Владимир Ли, который был задержан среди боевиков ЧВК Вагенра в Беларуси.
Нардеп выложил в Facebook и очередные копии документов, указывающих на проведение операции украинскими спецслужбами, которую отрицают в Офисе президента (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
"Владимир Ли из Ростова. Снайпер, наемник, убийца десятков украинских военных. Убивал также в Сирии. Откровенно рассказывает о своих преступлениях. Награжден Путиным "За победу". Должен был уже месяц сидеть в украинской тюрьме..." – написал он.
Кроме видео, Арьев выложил в сеть текстовую запись допроса "вагнеровца", а также копию его паспорта.
Как свидетельствует запись, в разговоре с оперативником Владимир Ли рассказал о том, сколько раз он ездил в "командировки" на восток Украины, в каких группировках "Л/ДНР" служил и какие обязанности выполнял.
"Точно не могу сказать. Пусть это будет 50", – признался снайпер о том, сколько убил украинских бойцов.
Арьев же отметил, что именно из-за таких боевиков и того, что информацию о проведении спецоперации по их разоблачению пытаются скрыть от украинского общества, ряд политиков вместе с военными и членами семей погибших продолжают требовать создания временной следственной комиссии в Верховной Раде.
"Вы должны знать, какие именно преступники избежали наказания благодаря российскому кроту в Офисе президента... Предатели и убийцы должны быть наказаны!" – подчеркнул нардеп.
Напомним, что накануне Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями задержанных в Беларуси "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул.
Ранее нардеп опубликовал фотокопии документов, которые тоже свидетельствуют о специальной операции СБУ по задержанию наемников с российской ЧВК Вагнера. Он отметил, что оперативные сотрудники спецслужб, участвовавших в спецоперации, готовы давать показания по делу.
О доказательствах, свидетельствующих о том, что украинские спецслужбы все же могли проводить спецоперацию по "вагнеровцам", скандале вокруг возможной госизмены руководителя ОПУ, который с каждым днем только набирает обороты, и детальнее о том, что происходит в резонансном деле – читайте в материале OBOZREVATEL.
Как сообщал OBOZREVATEL:
первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен глава Офиса президента Андрей Ермак, заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко.
Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию Службы безопасности Украины с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы Ермак сорвал, чтобы не портить отношения с Россией.
Вскоре в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, которая может стать свидетельством сорванной спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси.
В СБУ официально назвали фейком данные о спецоперации с наемниками ЧВК Вагнера. Ведомство отметило, что первоисточником этой информации было российское издание.