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10 марта • обновлено в 15:19
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Опубликовано фото раненого бойца ВСУ после обстрелов под Песками

2.7т
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Опубликовано фото раненого украинского бойца, который попал под обстрел российских оккупационных войск под поселком Пески на Донбассе.

Снимок в телеграм-канал выложил военный журналист Андрей Цаплиенко.

"Просто сейчас наши врачи делают все возможное, чтобы спасти раненых", – написал он.

Обстрелы на Донбассе

Обстрелы на Донбассе

На фото показан украинский защитник и медики, спасающие ему жизнь.

Напомним, что 10 марта под поселком Пески на Донбассе террористы устроили масштабный обстрел из артиллерии, ранив нескольких украинских защитников. Один воин ВСУ погиб.

Раненый боец ВСУ

Раненый боец ВСУ

Телеграм Андрей Цаплиенко

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в понедельник, 9 марта, один боец ВСУ получил боевую травму.

Ранее 8 марта террористы обстреляли грузовик ВСУ на Донбассе, один человек погиб, еще трое получили ранения.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Андрей Цаплиенко
Место
Украина
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Комментарии
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Хватит врать, они сами себя обстреливают!!! У бутусова спросите, он эксперт в этой области.
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1
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фил филька
фил филька
еще один приехал на чужбину поубивать местных за деньги а итоге будет тратить заработанное на лекарства а украинцы оплачивать ему инвалидность. идиотизм чистой воды
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2
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Почему молчит Зе и почему нет обещанного замораживания конфликта.
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