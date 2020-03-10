Опубликовано фото раненого украинского бойца, который попал под обстрел российских оккупационных войск под поселком Пески на Донбассе.

Снимок в телеграм-канал выложил военный журналист Андрей Цаплиенко.

"Просто сейчас наши врачи делают все возможное, чтобы спасти раненых", – написал он.

Обстрелы на Донбассе

На фото показан украинский защитник и медики, спасающие ему жизнь.

Напомним, что 10 марта под поселком Пески на Донбассе террористы устроили масштабный обстрел из артиллерии, ранив нескольких украинских защитников. Один воин ВСУ погиб.

Раненый боец ВСУ Телеграм Андрей Цаплиенко

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в понедельник, 9 марта, один боец ВСУ получил боевую травму.

Ранее 8 марта террористы обстреляли грузовик ВСУ на Донбассе, один человек погиб, еще трое получили ранения.

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