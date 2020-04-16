Опубликован полный список освобожденных из плена "ДНР" и "ЛНР"

Расследования 13:50, 16.04.2020 Обновлено: 14:30, 16.04.2020

Украина освободила 20 своих граждан, удерживавшихся в плену на временно оккупированных территориях Донбасса.

Пресс-служба Офиса президента опубликовала полный список освобожденных.

Из "ДНР":

  1. Алакоз Александр (гражданский)

  2. Гриненко Николай (военный)

  3. Илюхин Николай (гражданский)

  4. Карась Владимир (милиционер)

  5. Костев Евгений (гражданский)

  6. Помеляйко Александр (гражданский)

  7. Садовский Александр (гражданский)

  8. Сирык Вадим (гражданский)

  9. Шайдов Виктор (военный)

Из "ЛНР":

  1. Желдак Виталий (гражданский)

  2. Можаев Валентин

  3. Мироныч Сергей

  4. Полозов Николай (гражданский)

  5. Попова Алевтина (гражданская)

  6. Русинов Сергей (гражданский)

  7. Сливка Иван (гражданский)

  8. Сливка Александр (гражданский)

  9. Тютюновый Александр (гражданский)

  10. Штиль Александр (гражданский)

  11. Яковенко Александр (гражданский)

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