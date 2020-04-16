Опубликован полный список освобожденных из плена "ДНР" и "ЛНР"

Украина освободила 20 своих граждан, удерживавшихся в плену на временно оккупированных территориях Донбасса.

Пресс-служба Офиса президента опубликовала полный список освобожденных.

Из "ДНР":

Алакоз Александр (гражданский) Гриненко Николай (военный) Илюхин Николай (гражданский) Карась Владимир (милиционер) Костев Евгений (гражданский) Помеляйко Александр (гражданский) Садовский Александр (гражданский) Сирык Вадим (гражданский) Шайда Виктор (военный)

Из "ЛНР":

Желдак Виталий (гражданский) Можаев Валентин Мироныч Сергей Полозов Николай (гражданский) Попова Алевтина (гражданская) Русинов Сергей (гражданский) Сливка Иван (гражданский) Сливка Александр (гражданский) Тютюновый Александр (гражданский) Штиль Александр (гражданский) Яковенко Александр (гражданский)

Как сообщал OBOZREVATEL:

В четверг, 16 апреля, Украина провела обещанный обмен пленными с террористическими "Л/ДНР".

Первый этап состоялся возле оккупированной Горловки. Украинская сторона передала 10 человек, террористы – 9.

Второй этап прошел в районе КПВВ у Станицы Луганской. Украина получила 11 бывших пленников, удерживавшихся боевиками в Луганске.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона будет бороться, пока каждый пленный не вернется домой.

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