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16 апреля • обновлено в 14:13
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Опубликован полный список освобожденных из плена "ДНР" и "ЛНР"

2.8т
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Украина освободила 20 своих граждан, удерживавшихся в плену на временно оккупированных территориях Донбасса.

Пресс-служба Офиса президента опубликовала полный список освобожденных.

Опубликован полный список освобожденных из плена "ДНР" и "ЛНР"

Из "ДНР":

  1. Алакоз Александр (гражданский)

  2. Гриненко Николай (военный)

  3. Илюхин Николай (гражданский)

  4. Карась Владимир (милиционер)

  5. Костев Евгений (гражданский)

  6. Помеляйко Александр (гражданский)

  7. Садовский Александр (гражданский)

  8. Сирык Вадим (гражданский)

  9. Шайда Виктор (военный)

Из "ЛНР":

  1. Желдак Виталий (гражданский)

  2. Можаев Валентин

  3. Мироныч Сергей

  4. Полозов Николай (гражданский)

  5. Попова Алевтина (гражданская)

  6. Русинов Сергей (гражданский)

  7. Сливка Иван (гражданский)

  8. Сливка Александр (гражданский)

  9. Тютюновый Александр (гражданский)

  10. Штиль Александр (гражданский)

  11. Яковенко Александр (гражданский)

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Темы
Обмен пленными Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
обмен военнопленные Донбасс
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