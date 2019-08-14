"Опрокину пару рюмок и сяду за руль": в Украине выросло число пьяных на дорогах

За 7 месяцев 2019 года в Украине произошло 3513 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения. В каждом пятом случае пострадали или погибли люди.

"645 из этих ДТП были с потерпевшими. К большому сожалению, 63 человека погибли, 882 получили травмы", – сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в эфире ObozTV.

Озвученная им статистика свидетельствует, что в Украине растет число ДТП, которые совершают пьяные за рулем.

"Если мы сравним с аналогичным периодом 2018 года, то в этом году 3513, а в прошлом году – 3053 ДТП", – отметил Белошицкий.

При этом он обратил внимание, что за весь 2018 года полицейские выявили свыше 110 тысяч водителей в состоянии опьянения. А за 7 месяцев текущего года оформлено уже почти 65 тысяч протоколов за управление транспортными средствами в нетрезвом виде.

По словам Белошицкого, одна из главных проблем – отсутствие в Украине механизма, который бы помогал выявлять пьяных правонарушителей.

"В соседней Польше проводятся такие акции, как "трезвый понедельник". С утра в понедельник останавливается весь поток транспортных средств и избирательно или полностью все водители проходят тест. Водители об этом знают, и принимают во внимание", – объяснил представитель патрульной полиции.

"А у нас очень много водителей руководствуются такой логикой: я опрокину пару рюмочек, сяду за руль, буду ехать ровненько, до дома или до места назначения доеду, ничего не нарушу – и меня никто не остановит, потому что я ничего не нарушу. Потому что проверки на состояние опьянения у нас сейчас нет", – рассказал Белошицкий.

27 июля на Прикарпатье пьяный водитель совершил ДТП и сбежал с места происшествия Facebook.com/frankivsk.police

OBOZREVATEL напоминает, что всего с января по июль 2019 года в Украине произошло более 86 тысяч ДТП. Помимо управления авто в нетрезвом виде, другие наиболее распространенные причины аварий – превышение разрешенной скорости, нарушение правил маневрирования и проезда перекрестков, несоблюдение безопасной дистанции.

Еще одна опасная тенденция в нашей стране – попытка избежать ответственности за ДТП. В последнее время был зафиксирован ряд случаев, когда водители совершали наезд на ребенка, после чего тут же покидали место происшествия.

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