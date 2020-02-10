Не только Мукачево: названы города, где обосновалась "украинская мафия"

Слаженная организованная преступность накрыла почти всю Украину, предупредил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

Среди наиболее опасных регионов не только Закарпатье, но также Киев, Одесса, Николаев и Харьков. Об этом Шабовта рассказал в эфире ObozTV, комментируя нашумевшую стрельбу в Мукачево.

"Мукачево – не единственный локальный регион, которому на сегодняшний день свойственна такая устойчивая и слаженная организованная преступность. Она практически накрыла всю Украину. К сожалению, правоохранители этого не видят, замалчивают. А когда возникает такая ситуация (как перестрелка 7 февраля. – Ред.), то ее нам обрисовывают как какое-то локальное событие", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что украинская организованная преступность "давно интегрирована в Европу", о чем свидетельствуют ежегодные аналитические отчеты Европола.

Шабовта также назвал регионы, которые можно отнести к наиболее опасным наравне с Закарпатьем.

"Абсолютно точно – Киев и Киевский регион. Одесса. Харьков. Николаев, где сегодня мы видим проявления организованной преступности", – перечислил он.

"Пожалуй, самые главные я назвал. Хотя к ним можно добавить и Днепр, с его проблемами, там мы тоже видим много разных зверских преступлений", – уточнил специалист.

Стрельба в Мукачево 7 февраля: на месте ЧП facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

После перестрелки в Мукачево ввели усиленные меры безопасности facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

Как писал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал