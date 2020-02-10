Не только Мукачево: названы города, где обосновалась "украинская мафия"

Слаженная организованная преступность накрыла почти всю Украину, предупредил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.
Среди наиболее опасных регионов не только Закарпатье, но также Киев, Одесса, Николаев и Харьков. Об этом Шабовта рассказал в эфире ObozTV, комментируя нашумевшую стрельбу в Мукачево.
"Мукачево – не единственный локальный регион, которому на сегодняшний день свойственна такая устойчивая и слаженная организованная преступность. Она практически накрыла всю Украину. К сожалению, правоохранители этого не видят, замалчивают. А когда возникает такая ситуация (как перестрелка 7 февраля. – Ред.), то ее нам обрисовывают как какое-то локальное событие", – отметил эксперт.
Он подчеркнул, что украинская организованная преступность "давно интегрирована в Европу", о чем свидетельствуют ежегодные аналитические отчеты Европола.
Шабовта также назвал регионы, которые можно отнести к наиболее опасным наравне с Закарпатьем.
"Абсолютно точно – Киев и Киевский регион. Одесса. Харьков. Николаев, где сегодня мы видим проявления организованной преступности", – перечислил он.
"Пожалуй, самые главные я назвал. Хотя к ним можно добавить и Днепр, с его проблемами, там мы тоже видим много разных зверских преступлений", – уточнил специалист.
Стрельба в Мукачево 7 февраля: на месте ЧП
facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice
После перестрелки в Мукачево ввели усиленные меры безопасности
facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice
Как писал OBOZREVATEL:
Днем 7 февраля в Мукачево (Закарпатская область) было совершено нападение на автомобиль Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-депутатом Михаилом Ланьо.
По машине была открыта стрельба из автомата и пистолета, также нападавшие использовали светошумовую гранату. Пашкуляка с ранением в плечо доставили в ужгородскую клинику. Его охранник с тяжелым ранением находится в мукачевской больнице.
8 февраля в Нижних Воротах Воловецкого района Закарпатской области Национальная полиция задержала семерых вероятных виновников стрельбы.
По приказу министра внутренних дел Арсена Авакова в Мукачево ввели усиленные меры безопасности.
Как сообщили собственные источники OBOZREVATEL, воспользоваться перестрелкой в Мукачево хочет депутат Верховной Рады IX созыва Виктор Балога, который собирается добиться назначения руководителем местной полиции подконтрольного ему человека.
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