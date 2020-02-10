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10 февраля • обновлено в 20:56
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Не только Мукачево: названы города, где обосновалась "украинская мафия"

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Слаженная организованная преступность накрыла почти всю Украину, предупредил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

Среди наиболее опасных регионов не только Закарпатье, но также Киев, Одесса, Николаев и Харьков. Об этом Шабовта рассказал в эфире ObozTV, комментируя нашумевшую стрельбу в Мукачево.

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"Мукачево – не единственный локальный регион, которому на сегодняшний день свойственна такая устойчивая и слаженная организованная преступность. Она практически накрыла всю Украину. К сожалению, правоохранители этого не видят, замалчивают. А когда возникает такая ситуация (как перестрелка 7 февраля. – Ред.), то ее нам обрисовывают как какое-то локальное событие", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что украинская организованная преступность "давно интегрирована в Европу", о чем свидетельствуют ежегодные аналитические отчеты Европола.

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Шабовта также назвал регионы, которые можно отнести к наиболее опасным наравне с Закарпатьем.

"Абсолютно точно – Киев и Киевский регион. Одесса. Харьков. Николаев, где сегодня мы видим проявления организованной преступности", – перечислил он.

"Пожалуй, самые главные я назвал. Хотя к ним можно добавить и Днепр, с его проблемами, там мы тоже видим много разных зверских преступлений", – уточнил специалист.

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Стрельба в Мукачево 7 февраля: на месте ЧП

facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

После перестрелки в Мукачево ввели усиленные меры безопасности

После перестрелки в Мукачево ввели усиленные меры безопасности

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Криминал Стрельба в Мукачево 2020 Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Сергей Шабовта
Место
Украина
Теги
криминал Министерство внутренних дел Украины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Вот Шабовта врет !Нет никакой преступности в воюющей стране ! Все как один выстроились в очередь на фронт - мест там правда мало - но РОТАЦИЯ ! Вернулись отдохнуть одни - получили удостоверение УБД, другие на их место - и снова УБД ! Так скоро будет звание - трижды УБД ! ВЕСЬ НАРОД КАК ОДИН ! ( Кроме конечно Зеленского-уклоненца ))))))
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