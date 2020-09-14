Операцию по "вагнеровцам" слили так же, как и "игру" с Анзором, – Мосийчук

Спецоперацию украинских спецслужб по выявлению заказчиков покушений на народного депутата VIII созыва Игоря Мосийчука, добровольцев АТО Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева "слили", как операцию по "вагнеровцам".

По словам Игоря Мосийчука в комментарии OBOZREVATEL, расследование попытки покушения на него на данном этапе – это попытка прикрыть реальный "слив" дела, который произошел ранее.

Служба безопасности Украины расследует уголовное дело о заказе убийства Мосийчука и экс-командира одного из добровольческих батальонов главой Урус-Мартановского района Грозного Валидом Абдурешидовым и один из заместителей главы правительства Чечни. В спецслужбе сообщили, что Офис Генпрокурора обратился к австрийским правоохранителям с просьбой о помощи в деле.

Бывший нардеп назвал глупостью обращение Офиса генпрокурора к австрийским правоохранителям с просьбой о помощи якобы на основании того, что нанятый для организации убийства гражданин РФ проживает в Австрии. Мосийчук уточнил, что речь идет о Мамихане Умарове, известном как "Анзор из Вены", которого убили в пригороде столицы Австрии 4 июля. Его смерть также, по мнению Мосийчука, стала следствием “слива” контрразведовательной игры украинских спецслужб.

После первого покушения Мосийчук познакомился с Умаровым, который слил тогдашнему нардепу несколько аудиозаписей, касающихся подготовки убийства его, а также Адама Осмаева и Амины Окуевой.

После знакомства с Умаровым и его допроса в украинском посольстве в Вене с Мосийчуком связалась контрразведка СБУ и предложила организовать игру, целью которой должен был стать выход на заказчиков покушений.

В рамках этой игры украинские спецслужбы организовали второе "покушение" на нардепа.

Так, сотрудники контрразведки дали Анзору контакты подставного "киллера" и устроили так называемую слежку за Мосийчуком, передавая все материалы заказчикам нового покушения в Чечню.

Исполнителем должен был стать бывший командир роты Нацполиции "Східний корпус" Олег Ширяев. Он договорился с Анзором о всех деталях – "киллер" за деньги должен был предоставить видео убийства.

Ширяев даже получил предоплату в размере $20 000 от окружения Кадырова.

Потом, по словам Мосийчука, в Украине сменилась власть и операция застопорилась.

Сотрудник СБУ Александр Поклад, который организовал "игру", перестал выходить на связь. Не отвечали в спецслужбах и на звонки Анзора.

Через несколько месяцев Поклад признался Мосийчуку, что всех оперативников по делу фактически отстранили.

Бывший народный депутат встретился с новым главой СБУ Иваном Бакановым, но ситуация не изменилась.

Анзора также насторожило молчание украинских спецслужб. Кроме того, ему запретили въезд в Украину.

"Сейчас, после убийства Анзора, после истории с Навальным, стало очевидно, что запад идет на обострение с Россией, и СБУ надо просто "прикрыть задницу". Поэтому и появилось решение Шевченковского суда о продлении срока расследования с 30 июля 2020 года до 30 июля 2021 года", – пояснил Мосийчук.

По его словам, в период с мая 2019 года по январь 2020 спецслужбы полностью канализировали расследование.

"Это меньшая история, чем с "вагнеровцами", но из того же ряда", – подчеркнул Мосийчук.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, бывший народный депутат Игорь Мосийчук рассказал, как контрразведка СБУ разыграла второе покушение на него и якобы "слила" громкое дело.

Напомним, в Австрии был застрелен чеченец Мамихан Умаров, более известный как "Анзор из Вены". Недавно он признался, что принимал заказы на убийства в разных странах, в том числе и в Украине.

OBOZREVATEL рассказал, что связывало Анзора с австрийскими и украинскими спецслужбами, почему его развернули на границе Украины и что произошло накануне убийства.

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