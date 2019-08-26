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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офицер, волонтер, военный журналист Все статьи автора

Операція "примирення" набирає обертів

2.1т Читать материал на украинском

З приводу виступу на російському тб українських "військових" разом із представниками незаконних збройних формувань рф.

Люди, які представилися "військовослужбовцями ЗСУ", зустрілися з терористами незаконних збройних формувань РФ у студії "Останкіно"

Люди, які представилися "військовослужбовцями ЗСУ", зустрілися з терористами незаконних збройних формувань РФ у студії "Останкіно"

Факти

Операція "примирення" набирає обертів

Одного з персонажів я знаю.

Взимку він виступав зі зверненням до ОБСЄ із вимогою до ГШ відвести війська. Він тоді назвав себе резервістом, але приховав своє справжнє ім'я (Грживач Олексій Олександрович) під псевдо Олекса Довбуш.

Тоді Рада резервістів мала з ним розмову у присутності офіцерів ГШ, записану на камеру.

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Під час розмови стало зрозуміло, що людина завербована. Я висловив свою позицію старшим офіцерам і порадив викласти відео розмови в мережу, а персонажа віддати контррозвідці.

Я побачив у його діях та словах ознаки спланованої інформаційно-психологічної операції спецслужб РФ. Тож рекомендував негайно почати протидіяти.

Цього зроблено не було, не знаю, з яких причин. Скоріше за все - не сприйняли серйозно.

Тепер цей агент спецслужб росії виступає із терористами на каналах РФ, позиціонуючи себе, як бійця ЗСУ, що покаявся.

Операція "примирення" набирає обертів.

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Автор
Мирослав Гай Мирослав Гай
Темы
Война на Донбассе российская пропаганда
Место
Украина
Теги
война пропаганда
Источник
Источник: Facebook Мирослава Гая
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Лисовская Варвара
Лисовская Варвара
Кстати - а что в обращении Довбуша крамольного - без разницы его странного залета на Рос ТВ
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Лисовская Варвара
Лисовская Варвара
Узнаю Медика (Саша Мединский) - блохер! "Разведчик" наш из ментовског бата! Интересно что он в его составе разведывал? Торбы на блокпостах?
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Примирение возможно только после того, как вся эта лугандоновская мракзь займет свое место на тюремных нарах, а русня выплатит весь нанесенный Украине урон и поголовно выстроится на коленях, прося прощения у украинцев
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