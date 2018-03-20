Операция на Донбассе: Наев пообещал разговаривать с "Л/ДНР" на "языке силы"

Командующий Объединенных сил Сергей Наев заявил, что не имеет полномочий устанавливать контакт с главарями террористов "Л/ДНР".

В интервью "Укринформу" он пояснил, что у него нет таких рычагов и, прежде всего, желания устанавливать контакт с главарями террористических организаций.

"Они являются террористами, а с террористами я, как военный руководитель, могу разговаривать лишь на хорошо известном мне языке. На языке военной силы. Из этого и будут исходить любые отношения с ними", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Наев также отметил, что относительно других вопросов, в частности, минского процесса, "есть определенные политические фигуры Украины, они этим занимаются".

"И дай Бог им успеха в том направлении", – добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", также Наев озвучил главное отличие новой операции на Донбассе от АТО.