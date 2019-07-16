Третьего президента Украины Виктора Ющенко подозревают в злоупотреблении служебным положением и растрате государственного имущества на ни много ни мало - 540 млн гривен. Или 20 млн долларов. Эта новость взорвала информационное пространство еще 5 июня этого года, когда Генпрокуратура вручила Ющенко подозрение по ст.191 ч.5 УК Украины.

А несколько дней назад ГПУ обратилась в Печерский районный суд с просьбой арестовать имущество бывшего президента. В частности, речь идет о недвижимости, которой он владеет.

В прокуратуре убеждены: именно Ющенко – в ответе за то, что в свое время Янукович украл у государства "Межигорье". Ведь именно третий президент Украины еще в далеком 2007 году вывел эту резиденцию из государственной собственности. И дал таким образом Януковичу возможность ее впоследствии заграбастать.

Народный депутат Сергей Лещенко еще в начале июня писал, что Ющенко якобы вступил с сговор с Януковичем. И целенаправленно забрал резиденцию у Госуправления делами и отдал в сферу ведения Кабмина. Кабмин, в свою очередь, передал Межигорье госпредприятию "Надра Украины", от которого оно перешло к фиктивной донецкой фирме, а после – и к "Танталиту", на правах уже частной собственности. Именно "Танталит", связи учредителей которого с окружением Януковича уже давно ни для кого не являются секретом, стал ширмой для президента-беглеца, который начал строить в украденной у государства резиденции свой персональный рай.

А тем временем все эти "движения" 140 га бесценной пристоличной земли и новопостроенного дома площадью 620 м легализировались через суды, которые упорно раз за разом подтверждали воровство, происходящее на глазах у всей страны.

Ожидаемо, сам Ющенко все обвинения в свой адрес отбросил – и заявил, что легко их разрушит, если дело дойдет до суда. Он отказался давать показания по этому делу. И заявил, что все уголовное производство – не более чем попытка ГПУ создать видимость кипучей деятельности.

И в чем-то с Ющенко сложно не согласиться. По той простой причине, что, взявшись за третьего президента, в ГПУ в упор не видят других людей, без которых Януковичу никогда не удалось бы завладеть 140 га государственной резиденции. А зря. Ведь эта афера не стала возможной без содействия на местном уровне.

Ни одна операция с землей, начиная от начисления земельного налога и заканчивая сменой собственника участка невозможна без так называемой нормативно-денежной оценки этой земли. В случае с Межигорьем, точнее, с теми 128 га, которыми впоследствии номинально владел "Танталит", нормативно-денежная оценка земли утверждалась земельной комиссией Вышгородского районного совета еще 12 сентября 2008 года. Тогда депутаты-члены земельной комиссии оценили землю в Пуще-Водице в смешные 4,04 грн за 1 кв.м. – на общую сумму 5 млн. 222 тыс. 46 грн 22 коп. И рекомендовали Вышгородскому районному совету утвердить техническую документацию по нормативно-денежной оценке на ближайшей сессии. Что и было сделано 25 сентября 2008 года.

На тот момент земельной комиссией Вышгородского районного совета руководила некто Ирина Побидаш. Согласно протоколу заседания за это решение вся комиссия проголосовала единогласно. Но, похоже, госпожа Побидаш страдает тяжелой формой избирательной амнезии, поскольку о собственной поддержке этого решения она начисто "забыла" - и годами набирала себе политические баллы на теме незаконности получения Януковичем "Межигорья". И даже когда ей показывали протокол того злополучного заседания под ее руководством, на котором стоит ее подпись – продолжала либо не краснея настаивать, что не голосовала, либо напирать на то, что нормативно-денежная оценка влияет только на формирование арендной платы.

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Но тут есть один очень важный момент: не будь Ирины Побидаш и продвинутого ею решения земельной комиссии – не было бы и решения сессии райсовета. И все дальнейшие манипуляции с Межигорьем просто были бы заблокированы намертво.

Благодаря пресловутому решению комиссии во главе с Побидаш, позже за каждый гектар огромной территории, вместившей яхтенный причал, конный клуб, тир, тенисный корт, охотничьи угодья и огромный ландшафтный парк Янукович платил "Танталиту", по данным журналистов, по 314 грн/месяц. Мы не знаем, принесло ли это решение какие-то вполне осязаемые материальные бонусы Ирине Побидаш – разбираться с этим следовало бы правоохранительным органам. Но вот неиссякаемый источник для самопиара оно ей обеспечило на долгие годы вперед.

Пока, как это ни странно, госпожа Побидаш не то что не фигурирует в деле по Межигорью – она не попала в поле зрения ГПУ даже в качестве свидетеля. Ведь она действительно куда меньше известна, чем Ющенко. И если цель – не столько в установлении и наказании виновных, сколько действительно в необходимости организовать громкое дело – такое положение вещей вполне объяснимо.

Так что Побидаш, обеспечившая Януковичу одно из необходимых для завладения Межигорьем условий, спокойно отсидела еще пару каденций в Вышгородском райсовете от разных политических сил. А сейчас, в первой двадцатке одной из рейтинговых партий, она вполне может пройти в Раду.

Так что старую песню о "преступниках, укравших Межигорье", несмотря на все усилия "принципиальной и патриотичной" Побидаш мы вполне можем услышать в ее исполнении еще не раз – только уже с парламентской трибуны. Ведь за депутатским мандатом Побидаш уж точно надежно спрячется от ответственности и за Межигорье, и за другие свои не менее "любопытные" дела, перечень которых, как показывает вся ее предыдущая деятельность, увеличивается пропорционально полученным ею полномочиям.

Возникает вопрос, почему сегодня ГПУ не привлекает к уголовной ответственности вмести с Виктором Ющенко главного виновника отчуждения особо ценных земель в пользу Януковича? Ведь всем понятно, что Ющенко никогда бы не смог продать Януковичу за гроши уникальную территорию без активной помощи депутата Побидаш. Наверное, она за эту помощь, находясь в "оппозиции", получила огромную сумму "благодарностей", которые помогают ей до сегодня избегать ответственности.

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