Операция ФСБ: в скандале с российской блогершей в Киеве указали на "русский след"

Скандал с российской блогершей Александрой Митрошиной в Киеве может быть постановкой спецслужб РФ.

Об этом в своем блоге написал Фашик Донецкий. Он акцентировал внимание на удачно выбранной дате для скандала и ряде других немаловажных факторов.

"Начнем с того, что лучшего повода поссорить между собой украинцев, чем на Рождество, тяжело придумать. Также вспоминаем вчерашние топ новости дня — одним из самых обсуждаемых была отправка в ад Заура, с*ку, издевавшуюся над Ириной Довгань в Донецке. Итак, что имеем на сейчас: удачно выбранное время – выходной, Рождество, плюс максимальное количество аудитории", – пояснил блогер.

Кроме того, он обратил внимание на специфическую постановку попавшего в сеть видео: украинец, стоя на коленях, спрашивает о принадлежности Крыма, на что ему отвечают "какая разница". По мнению Фашика, здесь украинец символизирует свою страну на коленях, которой рассказывают о том, что "разницы нет".

"И начинается треш. Начинается театр под названием "храшданская война": шм*ра с руцкагаварясчей челюстью после слов о том, шо кацапы убивают людей на Донбассе, немного переиграла и заявила, что у нее семья на россии. Ну, а после заявлений хлопца о том, что тогда со шм*рой все ясно, товарищ майор опять палится, ибо макака заявляет, что она не за россию, а за мир во всем мире. Почти не спалились, честно. Далее идет чистая лубянка, цитирую: "ты за Украину? В психушку. Вспомни наши слова, ты еще не раз на коленях стоять будешь. Мне сейчас очень жаль, что нету самосуда". И снова здравствуйте, товарищ майор — ваш подчиненный вызубрил методичку и немножко палится", – рассказал Фашик.

"Возможно это постановочное видео от ипсо рф, возможно спектакль для фанатов Порошенко с месседжем "мы здесь власть, мы не лохи" [все вчера забыли про нашумевшую поездку Зеленского в Оман, ага], возможно шоу от Авакова, который хочет вновь показать свою значимость как во время спектакля с чуваком на мосту. Правда, есть старая пословица: хочешь узнать кто — узнай, кому выгодно. Выгодополучателем от скандала с видео является именно рф и никто другой, Украина и общество получили очередной клин и разделение общества на лагеря", - подытожил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве полиция задержала активистов, которые пытались помешать проведению мероприятия с российской блогершей Александрой Митрошиной.

Вечером 6 января полиция отпустила Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. При этом на них были составлены админпротоколы за хулиганство.

Митрошина отреагировала на инцидент на своей странице в Instagram, где назвала украинских активистов провокаторами и извинилась перед своими подписчиками за сорванную встречу.

Также блогерша заявила, что против аннексии Крыма.

Позже в сети опубликовали фамилии и фото лиц, которые совершили нападение на активистов в Киеве, задавших вопрос о Крыме блогерше Митрошиной.

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