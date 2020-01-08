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8 января • обновлено в 08:37
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Операция ФСБ: в скандале с российской блогершей в Киеве указали на "русский след"

4.9т
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Скандал с российской блогершей Александрой Митрошиной в Киеве может быть постановкой спецслужб РФ.

Об этом в своем блоге написал Фашик Донецкий. Он акцентировал внимание на удачно выбранной дате для скандала и ряде других немаловажных факторов.

Операция ФСБ: в скандале с российской блогершей в Киеве указали на "русский след"

"Начнем с того, что лучшего повода поссорить между собой украинцев, чем на Рождество, тяжело придумать. Также вспоминаем вчерашние топ новости дня — одним из самых обсуждаемых была отправка в ад Заура, с*ку, издевавшуюся над Ириной Довгань в Донецке. Итак, что имеем на сейчас: удачно выбранное время – выходной, Рождество, плюс максимальное количество аудитории", – пояснил блогер.

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Кроме того, он обратил внимание на специфическую постановку попавшего в сеть видео: украинец, стоя на коленях, спрашивает о принадлежности Крыма, на что ему отвечают "какая разница". По мнению Фашика, здесь украинец символизирует свою страну на коленях, которой рассказывают о том, что "разницы нет".

"И начинается треш. Начинается театр под названием "храшданская война": шм*ра с руцкагаварясчей челюстью после слов о том, шо кацапы убивают людей на Донбассе, немного переиграла и заявила, что у нее семья на россии. Ну, а после заявлений хлопца о том, что тогда со шм*рой все ясно, товарищ майор опять палится, ибо макака заявляет, что она не за россию, а за мир во всем мире. Почти не спалились, честно. Далее идет чистая лубянка, цитирую: "ты за Украину? В психушку. Вспомни наши слова, ты еще не раз на коленях стоять будешь. Мне сейчас очень жаль, что нету самосуда". И снова здравствуйте, товарищ майор — ваш подчиненный вызубрил методичку и немножко палится", – рассказал Фашик.

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"Возможно это постановочное видео от ипсо рф, возможно спектакль для фанатов Порошенко с месседжем "мы здесь власть, мы не лохи" [все вчера забыли про нашумевшую поездку Зеленского в Оман, ага], возможно шоу от Авакова, который хочет вновь показать свою значимость как во время спектакля с чуваком на мосту. Правда, есть старая пословица: хочешь узнать кто — узнай, кому выгодно. Выгодополучателем от скандала с видео является именно рф и никто другой, Украина и общество получили очередной клин и разделение общества на лагеря", - подытожил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Игорь Никитин
Персона
Фаш*к Донецкий
Место
Украина Киев
Тег
ФСБ
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Комментарии
15
16
Смешно
11
Интересно
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Печально
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Крым Андрей
Крым Андрей
Помню, меня в армии умиляло смотреть, как ругаются узбеки и друг друга называют чурками. Точно такие-же чувства вызывает русскоязычное чучело, упоминающее про "русскоговорящую челюсть" у кого-то там другого.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну если сам фошик сказал...
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Жён-то хоть сами приходуете? А то у вас везде ФСБ
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