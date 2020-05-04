Операция ''Баум'' 3.0: как средства защиты продавались госкомпаниям по двойной и тройной цене

Маски, которые представители Офиса президента завезли в Украину по завышенным ценам, прикрываясь гуманитарными грузами, продавали втридорога на тендерах и государственным учреждениям.

Об этом в третьей части своего расследования касательно операции "Баум" написала в Facebook журналистка Светлана Крюкова.

По ее данным, все коммерческие грузы, которые в медийной плоскости подавались Офисом президента как гуманитарные, были проданы. В качестве примера Крюкова привела государственные закупки, в рамках которых компания "Укргазвидобування" по двум договорам от 22 апреля купила маски, респираторы и дезинфекторы без указания количества каждого наименования на общую сумму 58 млн гривен, еще и с НДС.

Операция "Баум" 3.0: окружение Зеленского наварило десятки миллионов на "гуманитарных" масках

"Если первое правительство профанов продало из страны все маски на экспорт, то второе – начало завозить все это обратно, только втридорога. В расчёте на дурака, на то, что никто ничего не поймёт, никто ничего не узнаёт. Гуманитарные грузы оказались негуманитарными, хотя растаможивались по нулевой ставке и без НДС", – высказалась журналистка.

"Хорошая история о том, как Офис президента способствовал контрабанде средств индивидуальной защиты, освобождая грузы от пошлин и НДС. А потом посодействовал в приобретении этих же средств индивидуальной защиты госкомпаниям по двойной, а в некоторых случаях по тройной цене. Вот где черт и детали", – подытожила Крюкова, пообещав продолжить резонансное расследование.

Позднее выяснилось, что идея доставки защитных средств из Китая на "Мрие" принадлежала президенту Владимиру Зеленскому.

"Он посчитал, что это будет духоподъемная вещь во время эпидемии – задействовать крупнейший в мире самолет в доставке груза для борьбы с коронавирусом", – отметила Крюкова.

Также, по словам источника в Офисе президента, на Банковой отрицают возможность какого-либо коррупционного сговора.

"На вопрос знали ли на Банковой, что накануне прилета Мрии "Эпицентр" выиграл два тендера госпредприятия "Укргазодобыча" на поставку медицинских товаров на 58 миллионов гривен на условиях 100% предоплаты (то есть, получается, что госкомпания в значительной степени профинасировала и полет "Мрии", и закупки товаров "Эпицентром"), источник говорит, что Офис президента был не в курсе этой сделки", – уточнила журналистка.

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