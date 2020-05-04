Операция ''Баум'' 3.0: как средства защиты продавались госкомпаниям по двойной и тройной цене
Маски, которые представители Офиса президента завезли в Украину по завышенным ценам, прикрываясь гуманитарными грузами, продавали втридорога на тендерах и государственным учреждениям.
Об этом в третьей части своего расследования касательно операции "Баум" написала в Facebook журналистка Светлана Крюкова.
По ее данным, все коммерческие грузы, которые в медийной плоскости подавались Офисом президента как гуманитарные, были проданы. В качестве примера Крюкова привела государственные закупки, в рамках которых компания "Укргазвидобування" по двум договорам от 22 апреля купила маски, респираторы и дезинфекторы без указания количества каждого наименования на общую сумму 58 млн гривен, еще и с НДС.
"Если первое правительство профанов продало из страны все маски на экспорт, то второе – начало завозить все это обратно, только втридорога. В расчёте на дурака, на то, что никто ничего не поймёт, никто ничего не узнаёт. Гуманитарные грузы оказались негуманитарными, хотя растаможивались по нулевой ставке и без НДС", – высказалась журналистка.
"Хорошая история о том, как Офис президента способствовал контрабанде средств индивидуальной защиты, освобождая грузы от пошлин и НДС. А потом посодействовал в приобретении этих же средств индивидуальной защиты госкомпаниям по двойной, а в некоторых случаях по тройной цене. Вот где черт и детали", – подытожила Крюкова, пообещав продолжить резонансное расследование.
Позднее выяснилось, что идея доставки защитных средств из Китая на "Мрие" принадлежала президенту Владимиру Зеленскому.
"Он посчитал, что это будет духоподъемная вещь во время эпидемии – задействовать крупнейший в мире самолет в доставке груза для борьбы с коронавирусом", – отметила Крюкова.
Также, по словам источника в Офисе президента, на Банковой отрицают возможность какого-либо коррупционного сговора.
"На вопрос знали ли на Банковой, что накануне прилета Мрии "Эпицентр" выиграл два тендера госпредприятия "Укргазодобыча" на поставку медицинских товаров на 58 миллионов гривен на условиях 100% предоплаты (то есть, получается, что госкомпания в значительной степени профинасировала и полет "Мрии", и закупки товаров "Эпицентром"), источник говорит, что Офис президента был не в курсе этой сделки", – уточнила журналистка.
OBOZREVATEL писал, как все начиналось:
журналисты узнали, что окружение президента Владимира Зеленского в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая.
Операция получила название "Баум" – в честь бизнесмена Бориса Баума, претендента на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине. Именно он стоит за этими схемами вместе с Кириллом Тимошенко, заместителем председателя Офиса президента Украины. Позже журналистка Светлана Крюкова сообщила, что Баум получил украинское гражданство благодаря Тимошенко.
В сети опубликованы документы о гуманитарных рейсах из Китая в Украину, часть товаров в которых оказалась коммерческого назначения. Но такая перевозка не может осуществляться по дипломатическим каналам.
Публикации о спекулятивных сделках Офиса президента, по нашему мнению, стали причиной крупнейшей в истории OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцию.
В разгар атаки новоиспеченный владелец украинского паспорта Баум написал сообщение и передал "привет" главе редакционного совета OBOZREVATEL Михаилу Бродскому. Это можно воспринять как его расправу за публикацию разоблачительных материалов.
Что касается Кирилла Тимошенко, то о его причастности заявил и альтернативный Telegram-канал "Тёмный рыцарь". На кибератаки замглавы ОП якобы потратил личные деньги.
2 мая киберполиция Украины приняла заявление редакции о сильнейшей хакерской атаке за все время существования издания.
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