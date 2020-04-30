Операция "Баум" 2.0: журналистка раскрыла подробности аферы окружения Зеленского

Бизнесмен из России Борис Баум, который замешан в масштабной афере с медицинским грузом из Китая, получил украинское гражданство именно благодаря второму фигуранту коррупционной схемы – замглавы Офиса президента Кириллу Тимошенко.

Об этом во второй части своего расследования касательно операции "Баум" написала в Facebook журналистка Светлана Крюкова. Она подчеркнула, что предприниматель является претендентом на должность главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине.

"Бизнесмен, делец, представитель "лужниковской группировки", до недавнего времени проживал в Москве. Получил украинское гражданство при содействии Кирилла Тимошенко, который является секретарем штаба по противодействию эпидемии. На него была возложена функция по обеспечению государства средствами индивидуальной защиты, а также ПЦР и экспресс-тестами, дефицитными в Украине. Именно в этот момент свое плечо Кириллу подставил Баум, оказавшись в нужное время в нужном месте", – утверждает она.

Окружение Зеленского устроило масштабную аферу с медицинским грузом из Китая – журналистка

Крюкова подчеркнула, что часть товаров, которые перевозили сначала Боинги SkyUp, а потом и самолет "Мрия", предназначались для коммерческих сетей. Теперь скандал набирает обороты, поэтому президенту Владимиру Зеленскому рано или поздно придется ответить на ряд неудобных вопросов.

"Кто и когда принял решение о перевозке коммерческих грузов вместе с грузами, предназначенными для медучреждений? Почему до вчерашнего дня нам никто не сказал, что этими самолетами, на которых так сильно пиарится президент, везут коммерческие грузы? Которые сбываются в украинских сетях. По завышенной цене. По какой причине не раскрыта структура расходов? Иными словами, какое количество грузов и кем оплачивается для нужд медицинских учреждений и коммерческих сетей?" – отмечает она.

Чартерные грузы из Китая

Крюкова также поинтересовалась, почему из-за организованной аферы товары, которые поступают для потребностей украинской медицины, передаются без каких-либо транспортных документов. А товары из Китая не проходят лабораторные анализы.

Неизвестно, существуют ли на такие грузы сертификаты качества и соответствия, подтвержденные в Украине.

"Или это фуфел? А если так, то вам не стыдно пиариться на этой ху*не? И какая роль господина Баума во всей этой истории?" – добавила она.

По ее словам, часть тестов, полученных из Китая, оказались невалидными, а значит, за это кто-то заплатил.

"И кто наконец оплачивает транспортировку? Государство, коммерческие сети, конкретные меценаты или все вместе в складчину? Если это так – в каких долях?" – подытожила Крюкова.

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