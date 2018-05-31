Не Бабченко единым: кого еще "убили" в Украине

Украину буквально захватила волна инсценированных убийств. Теперь спецслужбы используют этот метод для поимки заказчиков преступлений достаточно часто. В ход идут грим, похищения, также в СМИ распространяют информацию о преступлении, а потом опровергают, как было с журналистом Аркадием Бабченко.

OBOZREVATEL собрал несколько показательных историй.

В Полтавской области в апреле прошлого года подстроили убийство одного местного фермера. Заказчиком преступления оказалась его родственница. Она хотела завладеть его имуществом и деньгами. Часть денег она передала нанятому киллеру, а остальное пообещала передать после убийства. Оперативники имитировали похищение фермера и его убийство. А фотографии киллер показал заказчице. Как только она выплатила всю сумму, ее задержали. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

"Убийство" фермера в Павлоградском районе Нацполиция

В августе 2016 года в Павлоградском районе Днепропетровской области пропал 64-летний фермер Зоренко. Его внедорожник обнаружили в одном из сел пустым, с открытыми дверями, а рядом валялся ботинок фермера. Также были обнаружены следы крови. Затем появилось и фото с якобы убитым фермером. Причем с помощью грима ему на висок нанесли следы от пули, выглядело все правдоподобно. А заказал фермера его кредитор из Днепра. Бизнесмен не торопился возвращать ему огромный долг. Сдал заказчика сам киллер. Заказчику также грозит от 10 до 15 лет.

Еще один подобный случай произошел в Днепропетровской области. В Днепре в октябре 2016 года в полицию обратился мужчина, которому якобы заказали убийство 40-летнего бизнесмена. За это пообещали 2 тыс. долларов. Оперативники вывезли предпринимателя в лес и с помощью грима нанесли ему раны. Все выглядело правдоподобно. Фото передали заказчику.

"Убийство" в Днепре на 2 тыс. долларов Нацполиция

В Запорожье весной 2016 года также инсценировали убийство предпринимателя. В полицию поступила информация, что для исполнения убийства ищут киллера. Искал его конкурент бизнесмена. Заказчику "нанятый киллер" предоставил фото, на котором джип бизнесмена подорван, а сам он лежит весь в крови. При получении второй части суммы заказчик был задержан. Причем он собирался заказать еще одно убийство этому же киллеру.

Джип подорван, а бизнесмен "убит" Нацполиция

В Харькове в январе этого года собирались убить директора коммунального предприятия"Горэлектротранссервис" Владислава Васенко. По телевизору показали кадры, как чиновнику стало плохо за рулем. Он еле выходит из машины и буквально падает в руки медиков. На сайте мэрии даже опубликовали соболезнование родным. Выяснилось – смерть подстроили сотрудники СБУ. А заказала убийство чиновника его теща. Она искала киллера, который подружится с зятем в спортзале, и сделает ему смертельную инъекцию. За работу теща обещала 10 тыс долларов. Ее также задержали.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины опубликовала видео задержания в Киеве организатора "убийства" российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.