"Опасный маньяк!" Озвучена версия, чего Путин добивается от Зеленского

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о согласовании "формулы Штайнмайера", а российские пропагандисты написали, что Киев от нее отказался.

Такая противоречивая информация в украинских и российских СМИ может свидетельствовать о том, что РФ требует письменных гарантий от президента Украины Владимира Зеленского, разъяснил в эфире ObozTV ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай.

По мнению Гая, Москва хочет получить от Зеленского документ с гарантиями выполнения политической части Минских соглашений, в частности, о проведении выборов в ОРДЛО.

"А мы бы тоже хотели такой документ увидеть со стороны РФ – что они гарантируют выведение войск. Но я вам скажу, что такого не будет. Россия сразу скажет: "Наших войск там нет", – добавил Гай.

Ветеран АТО обратил внимание, что сейчас невозможно провести по-настоящему справедливые выборы на оккупированных территориях, ведь они пройдут "под дулами автоматов российских комбатантов".

"Это означает, что будет легализация оккупационных администраций. И потом никакая международная общественность не сможет придраться к россиянам, потому что мы сами проведем там выборы", – объяснил он нюансы "формулы Штайнмайера".

"Пока Зеленский вроде бы не подписал этот документ. Но еще не вечер, как говорится", – добавил волонтер.

Гай напомнил, что без письменных гарантий Москва отказывается участвовать в "нормандских переговорах".

"Они хотят, чтобы Зеленский гарантировал проведение на оккупированных территориях местных выборов, а в дальнейшем и выборов в Верховную Раду. Проведение амнистии для боевиков. А после этого Россия может проведет – а может, и нет – демилитаризацию территории", – отметил он.

По его словам, с подобной ловушкой сталкивался и пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Но Порошенко уже после первого "нормандского формата" понял, кто такой Путин. Что это опасный маньяк. И Минские соглашения были приняты исключительно для того, чтобы прекратить наступление российских войск, сохранить наших ребят, переформатироваться, подтянуть дополнительные войска и, сцепив зубы, просто окопаться и держать врага", – считает Гай.

Т.н. "формула Штайнмайера" предусматривает невыгодный Украине порядок выполнения Минских соглашений Facebook / ООС

Как писал OBOZREVATEL, 18 сентября пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщило, что украинская делегация отказалась подписывать "формулу Штайнмайера", что "поставило под угрозу срыва подготовку саммита "нормандской четверки".

Тем временем министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что он дал согласие на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября. Также Пристайко сказал, что встреча в "нормандском формате" должна была состояться 17 сентября, но сорвалась по вине российской стороны.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.