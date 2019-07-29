Разбился на глазах у семьи: "смертельные" аттракционы убивают и калечат украинцев

Аттракционы-убийцы каждый год уносят жизни украинцев или калечат людей. Несмотря на это, их не становится меньше.

Никто не проверяет их так, как необходимо, а местные власти, которые также обязаны следить за парками развлечений, зачастую закрывают глаза на все нарушения.

Сами сотрудники признаются, что просто откупаются от проверок. Но нередко владельцы каруселей даже не утруждают себя покупкой нужных документов и работают на свой страх и риск. До первого травмированного посетителя. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

На высоте ремень отстегнулся

Трагедия на аттракционе произошла в начале июня этого года в Белгород-Днестровском Одесской области. Во время катания на карусели в частном передвижном парке, на глазах у семьи, погиб 41-летний мужчина.

Погибший Николай Тафий работал столяром ТСН

Он решил покататься вместе с братом, а внизу его ждала супруга и младший сын. Когда карусель подняла кресла, на которых сидели мужчины, на высоту и перевернулась, то ремень безопасности отстегнулся и человек полетел вниз, ударяясь о металлические конструкции. Брату чудом удалось удержаться.

Смертельная карусель ТСН

Ремень ТСН

Владельца парка аттракционов из Черновцов Юрия Митрофанова оставили под домашним арестом на два месяца.

Как выяснилось, у него не было полного пакета документов на карусели. Но, не смотря на это, местная администрация дала ему разрешение на установку аттракционов.

Обожгла ноги в развлекательном парке

Еще один случай произошел в Кирилловке Запорожской области. Во время катания на цепочной карусели застряли люди. Как выяснилось, запутались тросы люлек и сработала блокировка. Люди провисели на высоте 24 метров 40 минут. Однако карусель после ЧП не перестала работать и все также продолжает катать посетителей.

Также в Одессе в Дюковском парке девочка получила травму на батуте. По словам мамы, дочь с классом пришла туда отметить окончание учебного года. Работники, которые обслуживают батут, прикрыли матом часть с поломанной пружиной. Девочка не заметила этого и провалилась туда, получив травму. Сотрудники свою вину не признавали, пока не увидели, что их снимают на видео. После этого они извинились.

Сломанную пружину прикрыли матом

В мае в Киевской области в развлекательном центре "ВышГора" пострадала девочка. Как сообщила ее мама, к одному из аттракционов – "водяному спуску на надувных кругах" – нужно было подниматься босиком по резиновому покрытию. Но резина от солнца разогрелась так, что ребенок получил ожоги ступни 1 и 2 степени. Девочку пришлось везти в больницу. А вот сотрудники парка развлечений не могли оказать никакой помощи. На территории не было ни врача, ни медпункта, и сами работники не умели оказывать первую помощь.

Под Киевом аттракцион искалечил ребенка facebook.com/zvyerkova

Под Киевом аттракцион искалечил ребенка facebook.com/zvyerkova

Только когда женщина стала вызывать полицию, появился директор, который, оказывается, все время сидел неподалеку и наблюдал.

Отвалилось дно и снесло батут

26 июня в Днепре в парке на колесе обозрения во время движения просто отвалилось дно кабинки. По словам очевидцев, в это время там находились люди. Сама карусель простояла полчаса, а потом вновь начала катать посетителей.

Опасная карусель dnepr.info

Отвалившееся дно dnepr.info

Собственник заявил, что во всем якобы виноват посетитель – он встал не туда, вот дно и отвалилось.

А уже 30 июня в Украине произошло сразу два ЧП с каруселями. Так, в Каменец-Подольском Хмельницкой области посетители оказались в ловушке на остановившемся колесе обозрения. Выручать людей пришлось спасателям с помощью пожарных лестниц. В результате с высоты сняли 7 человек, трое из которых дети.

Спасателям пришлось снимать детей с высоты ГосЧС

Спасателям пришлось снимать детей с высоты ГосЧС

И в этот же день в Кривом Роге вечером сильным порывом ветра снесло батут-горку, на котором играли дети. Взрослые пытались удержать его, чтобы вытащить из-под него ребят. Травмы получили две женщины – мама и бабушка. Одну из них отвезли в больницу. Ушибы и ссадины получили пятеро детей.

Снесло батут Первый Криворожский

Проверяют раз в пять лет

Главный специалист отдела надзора в строительстве, на транспорте и связи Государственной службы по вопросам труда Владимир Шавернев говорит, что их инспекторы проверяют владельцев каруселей раз в пять лет.

"Наши сотрудники имеют право по законодательству проверять владельцев аттракционов один раз в пять лет. К тому же, все проверки плановые, даты опубликованы на сайте. Естественно, к нашему приходу там все документы будут в порядке. Но бывают и те, кто уклоняется от проверок. Например, этот случай в Белгород-Днестровском. У предпринимателя не было документов на эти карусели. Ни декларации, ни разрешения. Причем у него много аттракционов. Какие-то он задекларировал, а другие – нет, в том числе и этот злосчастный аттракцион", – пояснил OBOZREVATEL Шавернев.

Что касается испытаний аттракционов, то раз в год, перед открытием сезона, владельцы обязаны пройти независимую экспертно-техническую экспертизу. В нее входит и проверка карусели грузом, когда ее нагружают мешками с песком по 80 кг и прогоняют. После этого владельцу выдают заключение о прохождении испытания.

Лунапарк Отдых в Бердянске

Каруселям по 20 лет, их никто не проверяет

Однако, как анонимно рассказал OBOZREVATEL один из бывших сотрудников передвижного парка развлечений, такие заключения зачастую покупаются.

"Понятно, что далеко не все карусели могут пройти проверку. Потому что придраться могут к чему угодно, даже если что-то не покрашено, какая-то пластиковая деталька отломана, лампочка не горит. Поэтому директор всегда договаривался с экспертами. Они формально приходили, смотрели и все. Каждый год он платил им по несколько тысяч гривен и забывал о проблемах. Нас заставлял каждое утро прогонять карусель, смотреть, чтобы все работало и на этом все", – отметил бывший сотрудник.

Но, по словам мужчины, в Украине много аттракционов, которые вообще никогда не проходили проверки и даже не покупали документов.

"Это передвижные лунапарки, частные, которые обычно ездят по курортным городкам и селам. Они платят местным властям и все. Там часто карусели куплены в Европе, бэушные, им по 15-20 лет. Там и током может ударить, потому что подключаются они к электроснабжению кое-как и часто незаконно. Они сами их ремонтируют как умеют, пока совсем все не развалится", – говорит бывший работник парка.

"А дети что – не мясо?"

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов рассказывает, что в этом году поступает много жалоб на батуты.

"Установили детский батут в воде в курортном поселке Южное. И вместо того, чтобы натянуть его и зафиксировать как положено металлическими стержнями, они обмотали большие неотесанные камни веревками и бросили их в воду. Там пробегала девочка и споткнулась, в результате у нее перелом фалангов пальцев. Никто из местных властей, которые давали ему разрешение тут устанавливать батут, его даже не проверяли", – подчеркнул в беседе с OBOZREVATEL Несмиянов.

Батуты

Он говорит, что часто на каруселях не соблюдают элементарные правила пожарной безопасности.

"Мы пришли в Голосеевский парк в Киеве. Там стоят аттракционы, вокруг двухметровый забор, и только один вход. Спрашиваю у сотрудника, а где второй вход, ведь если пожар, детям некуда бежать. А он цинично мне заявляет в ответ, мол, несите мясо – будем жарить. Я сначала не понял, какое мясо. Он говорит: "А дети что – не мясо? У него не оказалось и огнетушителей. Сказал, что отправили их на заправку. На дворе июль, разгар сезона, огнетушители заправлять надо было до начала сезона", – рассказывает Несмиянов.

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Также на каруселях нет элементарных медицинских аптечек для оказания первой помощи.

"Часто показывают разукомплектованные аптечки, где кроме бинта и ваты ничего нет", – говорит эксперт. А ремни безопасности на каруселях с машинками нередко сделаны самостоятельно или отсутствуют.

На этих машинках нет ремней безопасности Прямой

Много претензий и к передвижным паркам развлечений – обычно там никто документов не показывает.

"А заглянешь под карусель, там какие-то матрасы набросаны. Кто-то кинет не затушенный окурок и все вспыхнет. Такая ситуация у нас была в Затоке, например. Также карусели для передвижных парков развлечений покупают в Европе списанные. И сами уже их ремонтируют. В той же Затоке мы обнаружили, что на карусели ремень безопасности был прикреплен болтом кустарным способом", – возмущается Несмиянов.

Застежка ремня сделана кустарным способом Прямой

Что касается проверок, то исполняющий директор Союза потребителей считает, что независимые эксперты проблему не решили.

"Просто перенаправили потоки по сбору средств. Раньше этим занимались государственные служащие. А теперь независимые инспектора. Я разговаривал с девушкой, у которой в Очакове с десяток батутов. Она рассказывала, что за проверку каждого ей пришлось заплатить по 7,5 тысяч гривен. Еще 20 тысяч гривен с нее содрали энергетики. Всего 95 тысяч, а детей в городе нет, бизнес не идет", – говорит Несмиянов.

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