Опасность не в терактах: генерал СБУ спрогнозировал действия России на День Независимости

Парад, который пройдет в Киеве в День Независимости, считается самым крупным за все годы существования независимой Украины, на нем будут продемонстрированы новейшие виды вооружения ВСУ. Но это мероприятие может послужить поводом для российских провокаций.

Об этом в эфире ObozTV рассказал экс-руководитель главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк. По его словам, хотя террористическая угроза висит над Украиной с февраля 2014 года, но главную опасность представляют не теракты.

“Мы должны быть осторожными в том, чтобы не провоцировать противника на еще какие-то действия. Иногда мы слышим, что вот завтра танками пойдем на Россию, что завтра наши военные корабли - которых нет - в Азовском море уничтожат едва ли не военный флот РФ. Я хотел бы, чтобы мы все объективно оценивали ситуацию”, - пояснил он.

“Россия отнюдь не забросила в дальний ящик план создания "Новороссии". У нее остается план захвата Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской и даже Одесской областей и создание "Новороссии", о которой они мечтали, мечтают и будут мечтать, пока остаются имперским государством”, - уверен генерал.

Ранее в эфире ObozTV о возможных провокациях России на День Независимости Украины также рассказал заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко.

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