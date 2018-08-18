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Опасность не в терактах: генерал СБУ спрогнозировал действия России на День Независимости

3.7тЧитать новость на украинском

Парад, который пройдет в Киеве в День Независимости, считается самым крупным за все годы существования независимой Украины, на нем будут продемонстрированы новейшие виды вооружения ВСУ. Но это мероприятие может послужить поводом для российских провокаций.

Об этом в эфире ObozTV рассказал экс-руководитель главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк. По его словам, хотя террористическая угроза висит над Украиной с февраля 2014 года, но главную опасность представляют не теракты.

“Мы должны быть осторожными в том, чтобы не провоцировать противника на еще какие-то действия. Иногда мы слышим, что вот завтра танками пойдем на Россию, что завтра наши военные корабли - которых нет - в Азовском море уничтожат едва ли не военный флот РФ. Я хотел бы, чтобы мы все объективно оценивали ситуацию”, - пояснил он.

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“Россия отнюдь не забросила в дальний ящик план создания "Новороссии". У нее остается план захвата Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской и даже Одесской областей и создание "Новороссии", о которой они мечтали, мечтают и будут мечтать, пока остаются имперским государством”, - уверен генерал.

Ранее в эфире ObozTV о возможных провокациях России на День Независимости Украины также рассказал заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко.

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Темы
День НезависимостиРоссийско-украинский конфликтПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVВойна на Донбассе
Персона
Василий Вовк
Место
Украина
Объекты
УкраинаРоссияКонфликт Азовское море
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
"новейшие виды вооружения ВСУ"? ХА-ХА-ХА!!!! Шо, приехал Шапито?
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Пигин Макс
Пигин Макс
А чего вы так дрищите? Вы же 4 года воюете с Россией. Чего сейчас-то изменилось?
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2 из 4 ответов | показать все
Укроп Русо
Укроп Русо
Гольдман Алексей, Твою жену ебет кадыровец а дочку китаец...
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Nemo Александр
Nemo Александр
Гольдман Алексей, в Украине тоже много людей, которые хотят пожать тебе шею.
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