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12 декабря • обновлено в 12:48
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Россия готовится к захвату юга Украины – экс-представитель президента в Крыму

8.4т
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Юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин указал признак готовящегося наступления российских оккупационных войск на юге материковой Украины.

"Наличие железнодорожного сообщения с Крымом означает, что группировка в Крыму готовится для рывка на север, для захвата территорий, подконтрольных Украине", – сказал он OBOZREVATEL.

По мнению дипломата, "оккупанты для того и сооружают железнодорожную ветку Крымского моста – чтобы на юге Украины иметь не просто плацдарм агрессии, а плацдарм агрессии, который они смогут полностью обеспечивать железнодорожным транспортом, то есть наращивать группировку, поставлять вооружение и боеприпасы, горюче-смазочные материалы, военную технику".

Крымский мост

Крымский мост

По оценкам Бабина, "опасность такого сценария катастрофическая", поскольку "железнодорожную ветку Крымского моста сооружали исключительно для решения военных задач".

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В этом контексте он назвал еще одну военную задачу, которую агрессор решает путем организации железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом. Она связана с наличием на полуострове ядерного оружия.

"Согласно российским военным алгоритмам, ядерные объекты обеспечиваются железнодорожным транспортом. Автотранспортом или авиацией – в исключительных случаях. Им нужна железнодорожная ветка к месту, в котором будут храниться боеголовки", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, 4 декабря Российская Федерация запустила первые тестовые поезда на Крымском мосту. Составы курсировали без пассажиров. Ранее постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил о том, что Украина жестко отреагирует на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персона
Борис Бабин
Место
Украина
Теги
ядерное оружие оружие Новости Крыма Крымский мост
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Рагули, дайте своему юрызду-международнику ссылочки на Мидавара и Роксолану тудeйхyйизтyдей, а то он видать не в курсе, что мост скоро развалицца.
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Представитель чего? В каком крыму?
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
А исчо Россия из Крыма будет копать подземный туннель в Киев, чтобы потом его внезапно "загарбнуты"..
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